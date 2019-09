Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Über die Internetseite haushaltsübersicht.de/Nauen/ möchte die havelländische Stadt ihre Finanzsituation und Vorhaben transparenter darstellen und die Bürger so zur Beteiligung an der Stadtpolitik einladen. "Die nahezu selbst erklärende Struktur ermöglicht einen schnellen und dennoch vollständigen Überblick über die einzelnen Teilhaushalte und ihre jeweiligen Produkte", betont Christian Elke, Kämmerer der Stadt Nauen. In den einzelnen Rubriken ermöglicht die Internetseite verschiedene Darstellungen, Übersichten, Auswertungen und Dokumente zum aktuellen Haushalt. Aber auch Informationen zu vergangenen Haushalten sind abrufbar.