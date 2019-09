Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rund 130 000 Kunststoff-Deckel, deren Verkaufserlös zirka 260 Polio-Impfungen möglich macht, sammelten binnen einen halben Jahres 15 Grundschulklassen und Horte von sechs Grundschulen in Eisenhüttenstadt und Umgebung. Die Sammlung, die vor den Sommerferien endete, hatte der Rotary Club Eisenhüttenstadt-Schlaubetal in seinem Kampf gegen die unheilbare Infektionskrankheit Kinderlähmung (Poliomyelitis/kurz: Polio) initiiert. Unterstützt wurde der Club dabei von der Leiterin der Grundschule "J. W. von Goethe", Simona Schmöche. Sie koordinierte die Aktion und ließ Sammelbehälter aufstellen. Am vorigen Montag prämierte Rotary Club-Präsident Dr. Peter Kutzer auch in ihrem Beisein die bei der Deckel-Sammlung erfolgreichsten Klassen in der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Das beste Ergebnis erzielte die Klasse Flex B der Astrid-Lindgren-Grundschule. Die Mädchen und Jungen hatten 17 984 Kunststoff-Deckel gesammelt, durch deren Verkauf 35 Polio-Impfungen besorgt werden können. "Für 35 Leben ohne Kinderlähmung! Danke für diese Unterstützung", war dementsprechend auf der von Dr. Peter Kutzer überreichten Urkunde für diesen 1. Platz zu lesen. Für ihren eifrigen Einsatz erhielt die Klasse Flex B 13 Exemplare der Kruschel-Kinderzeitung im MOZ-Abonnement für ein Schuljahr.

Den zweiten Rang belegte die Klasse 2a (jetzt 3a) der Grundschule "J. W. von Goethe". Ihre Sammlung von 12 204 Deckeln ("24 Leben ohne Kinderlähmung") prämierte der Rotary Club mit 100 Euro. Der dritte Platz ging an die Klasse Flex A der Astrid-Lindgren-Grundschule, prämiert mit 50 Euro. Die Kinder hatten 11 886 Deckel ("23 Leben ohne Kinderlähmung") gesammelt.

Im Jahr 1988 hatte der Dachverband der heute weltweit 35 000 Rotary Clubs seinen Kampf gegen Kinderlähmung gestartet. "Wir hoffen sehr, dass wir bis zum Jahr 2020 diese Infektionskrankheit weltweit ausgerottet haben", sagt Rotary Club-Präsident Dr. Peter Kutzer. "Die aktuelle Situation ist die, dass wir im Jahr 2018 noch 30 Neuerkrankungen in drei Ländern hatten – in Pakistan, Afghanistan und Nigeria." Deutschland sei aufgrund der hohen Impfdichte zwar praktisch frei von Polio-Neuerkrankungen. Kutzer: "Wir sehen aber auch, dass diese Impfung aufrechterhalten werden sollte, bis die Ausrottung tatsächlich weltweit erfolgt ist."

Die Deckel-Idee hatten 2013 fünf Rotary Club-Mitglieder entwickelt. Sie riefen die Aktion "500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung" ins Leben und gründeten dazu 2014 den Verein "Deckel drauf". Mit Hilfe von Geschäftspartnern organisierten sie seither die Logistik.

30 Cent für ein Kilo Kunststoff

30 Cent gab es für die Abgabe eines Kilogramms Kunststoff-Deckel. Der Verein sammelte, transportierte und verwertete bisher 1105 Tonnen und erzielte einen Erlös von rund 270 000 Euro. Damit konnten rund 3 315 000 Impfungen weltweit bezahlt werden.

"Allerdings", weiß Rotary Club-Präsident Dr. Peter Kutzer, "ist die Aktion von Rotary Deutschland zum 30. Juni 2019 eingestellt worden." Auf der Website des Vereins "Deckel drauf " heißt es dazu, dass das chinesische Importverbot für Kunststoff­abfälle eine Zunahme der Abfälle in Deutschland und damit einen rapiden Preisverfall ausgelöst habe. Zum anderen, teilt das "Dec­kel drauf "-Team mit, habe die Europäische Union in ihrer Kunststoff­strategie festgelegt, dass "dass künftig die Deckel fest mit den Flaschen verbunden sein müssen." Fazit: Dem Verein ginge mittelfristig das Sammelmaterial aus.