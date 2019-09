Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Neuapostolische Kirche in Beeskow liegt etwas versteckt in der Luchstraße. Befände sich nicht ein Infokasten der Gemeinde neben dem Gehweg, würde man als Unkundiger glatt vorbei gehen, ohne auch nur zu ahnen, dass sich auf dem benachbarten Gelände ein sakrales Gebäude befindet. Seit 1958 werden hier regelmäßig Gottesdienste abgehalten. Die Neuapostolische Gemeinde war zuvor mehrfach umgezogen: Die erste Adresse war ab 1921 die Mittelschule, dann, in den 50er Jahren, eine Baracke hinter den Bahnhof. 1958 hatte die Gemeinde die Gelegenheit, einen ehemaligen Stall in der Luchstraße zu einem Gottesdienstraum auszubauen.

An diese geschichtlichen Details erinnert die aktuelle Sonderausgabe des Gemeindeblatts, die die Gemeinde aus Anlass ihres 100-jährigen Jubiläums drucken ließ. Bereits am Sonntag gab es eine Kaffeerunde, bei der die Gemeindemitglieder zahlreiche Anekdoten austauschten. Der Festgottesdienst fand Mittwochabend statt. Die zentrale Ansprache hielt der Bezirksapostel für Berlin und Brandenburg, Wolfgang Nadolny. In beiden Bundesländern hat die Neuapostolische Kirche etwa 23000 Mitglieder, die sich auf 79 Gemeinde verteilen. Die Beeskower Gemeinde hat aktuell 83 Mitglieder. Gemeindevorsteher ist Stefan Adam.

Gestartet war die Gemeinde Beeskow im Dezember 1919 mit 24 Christen. In den Anfangsjahren traf man sich reihum im privaten Rahmen, um gemeinsam zu beten. Der erste Gemeindevorsteher war Ernst Deskau. 1978 wurden am Gebäude in der Luchstraße, das die Gemeinde 20 Jahre zuvor bezogen hatte, "große Renovierungs- und Umbaumaß­­-nahmen" durchgeführt, wie im Gemeindeblatt protokolliert ist. Zwischen 1987 und 1990 fanden erneut Umbau- und Ausbesserungsmaßnahmen statt. So wurde das Kirchlein damals an das Wasser- und Abwassernetz angeschlossen. Im Zuge dieser letzten Umbaumaßnahmen musste die Gemeinde zwischenzeitlich im Konsum-Kulturraum in der Gartenstraße sowie im Kulturraum der Märkischen Bau AG in der Storkower Straße Unterschlupf finden.

Siegfried Nopper, Diakon im Ruhestand und mit seinen 84 Jahren eines der ältesten Gemeindemitglieder, kann sich an vieles noch erinnern. Zum Beispiel an die Zeit, als die Gottesdienste noch bei Gemeindevorsteher Wolf privat stattfanden. Seine Konfirmation feierte Siegfried Nopper bereits am Standort in der Mittelschule.

Viele Umzüge gemeistert

1994 feierte die Gemeinde dann im runderneuerten Gebäude ihr 75-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Als einen besonderen Höhepunkt in ihrer Geschichte vermerkt die Beeskower Gemeinde ein Chorkonzert aus Anlass des Totensonntags im Jahr 2000. Im Schützenhaus musizierten damals Chor- und Instrumentalgruppen der neuapostolischen Gebietskirche Berlin-Brandenburg. Auch im Jahr 2011 gab es ein großes Konzert. In der Burg Beeskow luden die Gemeinde Fürstenwalde und Beeskow zu einem Adventskonzert ein. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Gemeinde Beeskow klingen am Samstag ebenfalls kulturell aus: Auf dem Programm steht ein Ausflug nach Neuzelle mit Besichtigung des Klosters.