BRAWO

Fohrde Endlich wieder würfeln, knobeln, legen und schieben heißt es für alle großen und kleinen Brettspielbegeisterten und Menschen die sich Gesellschaftsspiele schon immer mal näher anschauen wollten bei der Brettspielmeisterschaft und dem bunten Spielenachmittag in der Villa Fohrde am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr. Neben zwei aufregenden Turnieren von Stadt.Land.Spielt steht eine umfangreiche Spielesammlung mit Neuerscheinungen und Klassikern zur Verfügung. Bei Stadt.Land.Spielt nimmt die Villa zum zweiten Mal teil. Und weil es letztes Jahr schon so schön war auch wieder mit dem Spiel Kingdomino. Zudem wird Tricky-Ways für Kinder ab 6 Jahren ausprobiert, das selbst hartgesottene Knobler und Strategen herausfordert. Auf die Gewinner beider Turniere warten zahlreiche Preise! Wer das Kingdomino Turnier der Villa gewinnt, landet im Finale der Kingdomino-Meisterschaft bei der Spiel’19! Weitere Informationen hierzu: https://www.spiel-messe.com/de/ Der Eintritt zum Spielenachmittag ist frei.