Vor 70 Jahren haben diese Senioren in Brieselang ihre Schulzeit beendet. Mit Freude erinnern sich alle noch an ihren Lieblingslehrer, Max Henning, genannt Mäxchen. © Foto: Sandra Euent

Ihr 30. Klassentreffen feierte der Jahrgang 1952 der Dallgower Schule am vergangenen Wochenende. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz/Brieselang (MOZ) Zum 30. Mal nach dem Fall der Mauer trafen sich Schüler der Dallgower Schule, die 1952 ihren Abschluss gemacht hatten, am vergangenen Wochenende im Deutschen Haus. Helga Thurmann, gebürtige Fertig, hat sie wieder alle zusammen getrommelt. 21 ehemalige Klassenkameraden sind es diesmal geworden. Einige haben weite Wege in Kauf genommen, kommen aus Hamburg oder dem Schwarzwald.

Noch weiter zurück liegt die Schulzeit derer, die sich zeitgleich im Ersten Siedler in Brieselang treffen. 1949 haben sie die Schule verlassen, in der sie 1941, mitten im Krieg, eingeschult worden sind. 70 Jahre ist das her und trotzdem ist eine beachtliche Zahl Senioren zusammen gekommen. 40 Schüler haben damals ihr Abschlusszeugnis bekommen, 18 sind gekommen. 1972 hatten sie sich das erste Mal getroffen, dann etwa alle fünf Jahre, seit 2015 jedes Jahr - des Alters wegen.