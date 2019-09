Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Um die Mittagszeit klingelt es am 6. Juli bei Anne Garb (Name geändert) in Brieskow-Finkenheerd. Die 90-Jährige öffnet die Haustür. Vor ihr steht ein junger Mann und macht ihr gleich ein Angebot: Für 50 Euro, so erinnert sich Garb, bekomme sie ein Luftbild von ihrem Grundstück. "Das kann ich mir doch gut in die Küche hängen", habe sie sich gedacht – und unterschreibt das Papier, was ihr der Vertreter vor die Nase hält.

"Meine Schwiegermutter lässt sich leicht von Leuten überzeugen", erklärt Dieter Wunsch das Verhalten seiner Schwiegermutter. Sie könne nicht Nein sagen. Dazu komme, dass die 90-Jährige an einer beginnenden Demenz erkrankt sei. Rund 14 Tage später kam die Luftbildaufnahme per Post an – und die dazugehörige Rechnung: Nicht 50, sondern 480 Euro sollte Anne Garb an die Firma S.P. Luftbild zahlen. Am nächsten Tag verfasste Wunschs Frau den Widerruf des Kaufvertrags und schickte die E-Mail an die Firma, die ihren Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Dattenberg und ihren Nebensitz in Trebbin hat. Wunschs Frau und ihr Bruder besitzen eine Generalvollmacht für ihre demenzerkrankte Mutter. Als eine Woche lang seitens der Firma keine Reaktion kam, schickte Anne Garbs Sohn Fritz Müller ein erneutes Schreiben per Post ab.

Im Widerruf, der der MOZ vorliegt, ist die Lage der Seniorin erklärt, dass sie "noch nicht so verwirrt" sei, ein Luftbild für 480 Euro an der Haustür zu kaufen. Und die Vorgehensweise des Vertriebsmitarbeiters bezeichnet der Angehörige als "in höchstem Maße unseriös", da der Inhalt des Kaufvertrags für ihre Mutter weder intellektuell noch visuell zu erfassen gewesen sei. "Und ein Doppel des unterschriebenen Vertrags gab es auch nicht", sagt Müller. Bereits das Schreiben ihres eigenen Namens bereite seiner Mutter Schwierigkeiten.

Am Ende des Widerrufs schlug Müller zwei Lösungswege vor: Entweder die generalbevollmächtigten Kinder treten vom Vertrag zurück. Oder sie kaufen das Luftbild für 50 Euro. Wieder kam keine Antwort, bis gut zwei Wochen später die erste Mahnung zur Zahlung der nun 485 Euro ins Haus flatterte. Auch auf eine Anfrage der MOZ reagierte die Firma nicht. Sollten sie sich einen Anwalt nehmen, fragte sich die Familie.

"Wo sind denn Mutters Sonnenblumen", wunderten sich die Wunschs, als sie sich mit der MOZ das abfotografierte Grundstück mit Garten genauer anschauten. Stehen gegenwärtig die meterhohen Blumen vor dem Haus ihrer Schwiegermutter, so sind auf der Aufnahme andere Pflanzen zu erkennen. "Das sind die Kürbisse vom letzten Jahr", ist sich Dieter Wunsch sicher. Das Luftbild ist also auch noch veraltet. "Wahrscheinlich hat ein Flugzeug der Firma hier alle Häuser unerlaubterweise abfotografiert", mutmaßt er. Und jetzt, ein Jahr später, wollen sie die Fotos an der Haustür zu Geld machen, versucht er die "Masche" zu rekonstruieren. Es stimmt, Anne Garb ist kein Einzelfall. "Uns wollten diese Typen Ende Juli Luftbilder andrehen", sagt Ralf Gebert, der ebenfalls in Brieskow-Finkenheerd wohnt. Zweimal hat er sie sofort des Grundstücks verwiesen.

Deutschlandweite Masche

Über die unseriösen "Haustürgeschäfte" von S.P. Luftbild berichtete die Magdeburger Volksstimme bereits im August 2018. Auch in Sachsen-Anhalt sollten die Luftbildabzüge im Endeffekt zwischen 300 und 400 Euro kosten. "Hartnäckig auf dem Widerrufsrecht bestehen und keinesfalls zahlen", empfiehlt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Man solle sich nicht von der Firma einschüchtern lassen. Die Verbraucherschützer wissen von Betroffenen, denen die Firma das Widerrufsrecht verweigerte, wenn diese den an der Haustür abgeschlossenen Vertrag bereuten. Laut einem Urteil des Landgerichtes Potsdam, muss die Firma aus Dattenberg bei sogenannten Haustürgeschäften über die Anfertigung eines Luftbildabzuges den Verbrauchern ein Widerrufsrecht einräumen. Das gelte immer dann, wenn die Aufnahmen schon im Vorfeld und ohne Auftrag des jeweiligen Kunden gefertigt wurden – genau wie bei Anne Garb geschehen.

Dort traf endlich am Dienstag die schriftliche Antwort von S.P. Luftbild ein. Man werde den Widerruf akzeptieren, wenn der Nachweis eines ärztlichen Attests über die Demenzerkrankung der Seniorin eingegangen sei. "Mal abwarten, was danach passiert", bleibt Dieter Wunsch skeptisch.