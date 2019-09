René Wernitz

Stechow/Havelland (MOZ) In der Stechower Kulturscheune treffen sich am 29. September ab 10.00 Uhr wieder Deutsche bessarabischer Herkunft bzw. mit bessarabischen Wurzeln. Es ist das elfte Treffen. Erwartet werden rund 150 Gäste aus Nah und Fern.

"Wir möchten gerne alle aufrufen, die wissen, dass ihre Vorfahren in Bessarabien gelebt haben, aber bis jetzt noch nicht zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Unser Treffen informiert, erinnert und lädt zu Gesprächen untereinander ein. Einfach vorbeischauen, alle sind herzlich willkommen!", so Dagmar Schubert, Vorsitzende des Regionalverbands Havelland und Lüneburger Heide im Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Anmeldungen nimmt sie bis 22. September unter 03385/5679057 (Anrufbeantworter) entgegen, ferner per E-Mail an mein-bessarabien@gmx.de. Infos zum Herkunftsland (heute in der Ukraine und in Moldawien) gibt es online auf www.bessarabien.de.