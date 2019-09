Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Trickbetrüger versuchen wieder per Telefon, Auskunft über Wertsachen in Oranienburger Wohnungen zu bekommen.

Die Polizei weiß bisher von acht Anrufen falscher Polizisten bei Senioren, sagt Ariane Feierbach. In keinem Fall ließen sich die Senioren hinters Licht führen. Sie riefen stattdessen die echten Beamten.

In einige Fällen gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus. In anderen Fällen gaukelte der Betrüger vor, ein Mann mit Schusswaffe halte sich in der Nähe auf. Es bestehe Gefahr. Oder das Haus des Angerufenen sei ausgespäht worden.

Die Anrufe sind Feierbach zufolge im Laufe des Donnerstagnachmittags und -abends eingegangen.