Bad Belzig Am 8. September jährt sich der Todestag der Belgierin Marie-Louise del Marmol zum 75. Mal. Ein Transport mit 400 Frauen, eingepfercht in Viehwagen, verlässt am 22. August 1944 das Frauen-KZ Ravensbrück. Nach einem Tag und einer Nacht werden sie vom Bahnhof Belzig in den Grünen Grund zum KZ-Außenlager getrieben. An dieses traurige Ereignis wird am 9. September mit der erneuten Aufführung des Videos "Das rote Tuch" um 17.30 Uhr im Hofgartenkino Belzig erinnert.