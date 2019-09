Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es ist ein langer Planungsprozess, der jetzt allerdings kurz vor dem Abschluss steht. Gemeint ist die Einzelhandelssteuerung in Oranienburg. Sie wird künftig mit nur einem einzigen Bebauungsplan geregelt, der alle bisher dazu bestehenden Regelwerke vereint. Vor sieben Jahren fassten die Stadtverordneten den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 95 "Einzelhandelssteuerung". Stimmen sie dem fertigen Planwerk am 30. September zu, kann es mit seiner Veröffentlichung in Kraft treten. Oberstes Ziel bleibt die Stärkung des Innenstadtzentrums und die Sicherung wohnortnaher Versorgungsstrukturen. Das soll durch weitere Anbieter, etwa Discounter, nicht torpediert werden. Anbieter von zentrenrelevanten Sortimenten dürfen sich nicht außerhalb der Innenstadt ansiedeln, weil sie diese damit schwächen würden. Ausnahmen bestehen für die Nahversorgungszentren "Südcenter" und "Oranien-Passage" ebenso für kleinflächige Betriebe wie Kioske oder Backshops sowie Tankstellenshops.

Der B-Plan, dem der Bauausschuss zustimmte, umfasst ein Gebiet von rund 1 300 Hektar, beinahe die ganze Kernstadt (außer dem Innenstadtzentrum) und die Ortsteile Sachsenhausen, Lehnitz und Germendorf. Was zu den zentrenrelevanten Sortimenten zählt, listet abschließend die Sortimentsliste Oranienburg auf. Darin sind unter anderem Lebensmittel, Zoobedarf, Bekleidung und Einrichtungszubehör aufgeführt.