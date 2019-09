René Wernitz

Rathenow (MOZ) 17.15 Uhr: Das ist die undankbare Anstoßzeit für das Regionalligaduell zwischen dem gastgebenden SV Lichtenberg 47 und dem FSV Optik Rathenow. Gespielt wird am kommenden Dienstag.

Es handelt sich um eine Neuansetzung, da das Spiel am 31. Juli wegen eines drohenden Unwetters beim Stande von 1:1 in der 74. Minute abgebrochen wurde. Die Havelländer waren da eindeutig am Drücker. In der 72. Minute hatten sie ausgeglichen. Der Wettergott war an dem Tag wohl nicht auf ihrer Seite. In der Zwischenzeit sind die Berliner besser in die Saison gekommen. Sie haben bereits 10 Punkte eingefahren, die Rathenower erst 2 Punkte.