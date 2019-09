Die Bockwindmühle in Bamme und weitere Denkmäler öffnen am 8. September. © Foto: Weber

Havelland (MOZ) Der japanische Staatsfunk lässt sein Programm und ein Performance-Künstler lies eine Klanginstallation über die Antennen der ältesten aktiven Sendestellen in die Welt bringen. Die Rundfunksendestelle Nauen ist seit über 100 Jahren in Betrieb. Ihr Hauptgebäude verfügt über einen sogenannten Kaisersaal und wurde auch als repräsentatives Gebäude vom Architekten Hermann Muthesius entworfen. Das Gelände, auf dem die Sendeantennen und Gebäude stehen, ist eingezäunt und weitestgehend vereinsamt, friedlich grasen Schafe, nur wenige Beschäftigte sind dort noch tätig.

Einen Blick hinter Zaun und Türen erhalten jene, die sich beim Tag des offenen Denkmals umschauen möchten. Diesen Blick gewährte kürzlich bereits Walter Neumann einer rund 20-köpfigen Gruppe. Heute ist bei der Rundfunksendestelle insgesamt zwar weniger los, aber dennoch, auch in Zeiten der Digitalisierung, ist die Arbeit nicht weniger interessant. "Zur Frequenzvergabe fliege ich nach Buenos Aires zu einer Konferenz", sagte der Mitarbeiter des betreibenden Unternehmens Media Broadcast. Über die Nutzung von Frequenzen und Zeiten, in den bestimmte Frequenzen von Sendeanlagen genutzt werden können, wurde dabei Ende August verhandelt. Frequenzen und Zeiten werden heute noch dringend auch für die Sendestelle in Nauen benötigt. Obwohl die Nutzung erheblich abgenommen habe. Die Deutsche Welle ließ früher einmal 13 Sender für je 21 Stunden am Tag ausstrahlen. Heute wird noch sechs Stunden das Angebot verbreitet. Dabei sah es vor Jahren gar nicht so gut aus. Die betreibende Firma wollte 2013 von den drei in Deutschland verbliebenen Kurzwellstationen zwei schießen. Nauen war zeitweise im Gespräch - blieb aber am Ende erhalten.

So ist die Station die älteste international agierende Anlage. Es gab anfangs zwei Systeme - von AEG und von Siemens. "Der Kaiser Wilhelm II. sprach ein Machtwort", erklärt Neumann. Die Unternehmen mit ihren Entwicklern rauften sich zusammen und gründeten 1903 die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie in Berlin - der Name Telefunken entstand. Nach Versuchen in Berlin drahtlos Informationen in Form von Morsezeichen zu übermitteln, wurde das Gelände im Norden Nauens zur Großfunkstelle entwickelt. "Trotz Kaisersaal hat nicht mehr Wilhelm II. den Muthesius-Bau eingeweiht. Das war Reichspräsident Friedrich Ebert 1920", berichtet Walter Neumann weiter.

Als es soweit war, waren Funksignale bereits über Tausende Kilometer geschickt worden. 1911 gelang es, die damaligen Kolonien Kamerun und Togo zu erreichen. Im Ersten Weltkrieg konnten die Deutschen ihre Schiffe im Atlantik warnen.

Vom Kaisersaal aus wurde die Technik vorgestellt. In den 20er Jahren wuchs die Hauptantenne. Getragen war sie von zwei 260 Metern und vier 125 Metern hohen Masten und erstreckte sich auf über zwei Kilometern. In den 30er Jahren wurde die Anlage, bis dato durch die Transradio AG geführt, von der Reichspost übernommen. Bis 1945 sendete die Anlage, wurde in den 1930er Jahre gar modernisiert. Mit Besatzung durch die Sowjetarmee wurde die Anlage demontiert.

So ist es nicht verwunderlich, dass der Sendesaal zeitweilig als Lagerraum genutzt wurde. Vom Ende der 1950er Jahre an wurde die Rundfunksendestelle wieder aufgebaut. Anfangs wurden nur Töne übertragen, seit 1959 auch Musik. Einige Besucher der Besucher-Gruppe erinnerten sich, dass das Gelände zu DDR-Zeiten stark bewacht war. Das Nauener Zeitzeichen, der zentrale Wetterdienst und auch RBI, Radio Berlin International, die Stimme der deutschen Einheitssozialisten, wurden über die Anlage "versendet".

In den zurückliegenden 29 Jahren, seit 1990, wechselten die Betreiber der Anlage, auch die benötigte Leistung, Frequenzen und Zeiten wurden weniger - damit einher arbeiten auch weniger Mitarbeiter im Bereich Kurzwelle am Standort Nauen. Wichtige "Kunden" sind heute Missionssender, die ihr Programm nach Afrika und Asien schicken. Der japanische Staatsfunk lässt Nachrichten auch über Nauen in die Welt schicken - "Jeder Japaner soll an jedem Ort der Welt die Möglichkeit haben, Nachrichten aus Japan zu erhalten", erklärt Neumann. Ebenso wird die Schifffahrt täglich mit aktuellen Nachrichten versorgt. Aber auch Außergewöhnliches wird angefragt. Ein Klangkünstler wollte auf zwei Wegen Töne nach Neuseeland schicken - einmal auf dem Ostweg und einmal auf dem Westweg. "Das hab ich noch nie gemacht, wir haben es probiert und es klappte", zeigte sich Neumann begeistert.

Am Sonntag, 8. September, sind Havelländer eingeladen, innerhalb dessich auch in der Rundfunksendestelle in Nauen umzuschauen. Der Tag der offenen Tür lädt von 10 bis 17 Uhr in Denkmale ein.

Auch folgende Denkmale stehen am 8. September offen: die Sankt-Jacobi-Kirche, einige Privathäuser und der Richart-Hof in Nauen. In Lietzow kann das Gutshaus von 11 bis 15 Uhr besichtigt werden. Das Bauvorhaben und die Geschichte werden erklärt. Die Bockwindmühle in Bamme (ab 11 Uhr), die Wahlfahrtskirche in Buckow/Nennhausen und der Lucke-Hof in Premnitz. Dazu kommen in Groß Behnitz die Dorfkirche - Kaffeeklatsch ab 14.30 Uhr - und die Familiengrabstätte der Borsigs, in Paulinenaue der Bahnhof und in Brieselang das Atelier Haus Klakow.

In Falkensee öffnet die Kirche Seegefeld und der Holzbackofen des Museum wird zum 23. Backofenfest angeworfen (ab 14 Uhr). In der Gemeinde Schönwalde-Glien sind die Altberliner Bauelemente in der Dorfstraße 25 (Schönwalde/Dorf), das Landgut Schönwalde und die Dorfkirche Schönwalde zu besichtigen, sowie die Dorfkirche Wansdorf - dort singt um 17 Uhr der Gemischte Chor Schönwalde - und die Kirche Perwenitz. In Paretz kann die Bockwindmühle angesehen werden. In Berge ist die Kirche ab 10 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es dort ein Abschlusskonzert.

Von 10.45 Uhr fahren im Stundentakt Busse vom Bahnhof Elstal zu einer Rundfahrt mit Erläuterungen zum Ort. Ausstiege sind möglich am Olympischen Dorf, wo kostenfreie Führungen angeboten werden. Weiterhin am Karl-Liebknecht-Platz mit Besuch der Elstaler Kirche mit einer einer Ausstellung über den Ort Elstal. Das offizielle Programm kann auf /www.tag-des-offenen-denkmals.de/laender/bb/ angesehen werden.