René Wernitz

Rathenow/Havelland (MOZ) Die Nachfolge von Jürgen Goulbier in der Kreisverwaltung ist geregelt. Nunmehr ist Dipl.-Ing. Hansjörg Bohm Chef des Dezernats IV und somit verantwortlich für die Untere Denkmalschutzbehörde, das Kataster- und Vermessungsamt, das Bauordnungsamt, das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sowie das Referat Wirtschaftsförderung.

Goulbier war zum 31. Mai 2018 in Ruhestand gegangen. Seitdem war die Dezernentenstelle kommissarisch von Martin Felstow, dem Leiter des Amtes für Gebäude- und Immobilienmanagement, besetzt worden. Felstow war es auch, der dem neuen Dezernenten während der ersten Arbeitswochen im August die Aufgabenfelder aufzeigte und die Mitarbeiter vorstellte. "Er hat mich wunderbar an die Hand genommen", lobt Hansjörg Bohm. Im Dezernat IV mit seinen Verwaltungsstandorten in der Kreisstadt Rathenow und in Nauen sowie im Hausmeisterdienst und im Kreisstraßenbauhof arbeiten rund 150 Frauen und Männer.

Hansjörg Bohm, jetzt in Rathenow wohnhaft, wurde 1961 in Ohringen (Baden-Württemberg) geboren. Er studierte Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart, 1994 wurde er nach Großer Staatsprüfung zum Regierungsbaumeister ernannt, was ihn für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst qualifizierte. Arbeitsorte waren danach Kiel (Schleswig-Holstein) und Weiden in der Oberpfalz (Bayern). Mehr Infos zur Vita sind auf http://www.hansjoerg-bohm.de verfügbar.

Laut Angaben der havelländischen Pressestelle habe Bohm bereits eine erste Erkundungstour durch den Landkreis unternommen. Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen dem berlinnahen östlichen Teil und dem ländlicheren westlichen Teil des Havellands seien ihm bekannt. Mitzuwirken, dieses strukturelle Gefälle abzuflachen, sei eines seiner obersten Ziele im neuen Job.