Manuela Bohm

Stechow (MOZ) Das Traditionsgericht Haluschka sowie Spezialitäten aus der Ukraine und Moldawien erwarten die Besucher des 11. Bessarabientreffens in Stechow. Der Regionalverband Havelland und Lüneburger Heide lädt zum Treffen ein, welches am 29. September stattfinden wird. "Es nahmen in den zurückliegenden Jahren zirka 150 Personen teil, die in Bessarabien geboren sind und deren Nachfahren", berichtet Dagmar Schubert, Vorsitzende des Regionalverbandes. "Wir möchten gerne alle aufrufen, die wissen, dass ihre Vorfahren in Bessarabien gelebt haben, aber bis jetzt noch nicht zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Unser Treffen informiert, erinnert und lädt zu Gesprächen untereinander ein", so Schubert weiter.

Für das Treffen am 29. September ab 10 Uhr in der Kulturscheune der Gaststätte "Stadt Rathenow" in Stechow, stellten die Organisatoren ein buntes Programm zusammen. Darunter das Bessarbien-Quiz und der Bericht von Uli Derwenskus, der eine Wanderung von Katzbach nach Neu-Elft im Siedlungsgebiet der Bessarabier auf dem Gebiet der Ukraine und Moldawiens, unternahm.

Anmeldungen für das Treffen werden unter Tel. 03385/5679057 (Anrufbeantworter) und per E-Mail an mein-bessarabien@gmx.de bis zum 22. September entgegen genommen.