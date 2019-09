Bärbel Kraemer

Bad Belzig Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Mit Blick auf den bevorstehenden Jahrestag hat sich die Kirchengemeinde St. Marien Hoher Fläming in den vergangenen Monaten bereits intensiv mit der Frage beschäftigt, wie mit dem Jubiläum umgegangen werden soll.

Pfarrerin Christiane Moldenhauer erklärt, dass sich die Gemeinde entschlossen hat, in den kommenden drei Monaten mit diversen Veranstaltungen in der St. Marienkirche an die friedliche Revolution zu erinnern.

Los geht es am 15. September mit einer Ausstellung, in der Werke von Roger Loewig gezeigt werden. Loewig - Maler, Zeichner, Dichter und DDR-Dissident - erlebte im Zweiten Weltkrieg Hunger, Tod und den Verlust der Heimat. Nach Kriegsende wurde er Lehrer, seine Liebe gehörte jedoch schon damals der Malerei. 1963 wurde er zum ersten Mal inhaftiert. Einer Ausstellung wegen. Seine Kunst war den DDR-Oberen zu undurchsichtig. Nach der Haftentlassung arbeitete er bis zu seiner Ausreise in die Bundesrepublik 1972 als freiberuflicher Künstler. Im Westen angekommen, war er wieder entwurzelt. Im Visier der Staatssicherheit blieb er auch dort. Seine Werke sind Spiegelbilder seines Lebens, in dem Krieg, Flucht, Vertreibung und die Spaltung Deutschlands Spuren hinterlassen haben.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wird die frühere DDR-Sportlerin und heutige Publizistin Ines Geipel aus ihrem Buch "Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass" lesen. "Als Moderatorin konnten wir Sabine Zurmühl aus Lehnsdorf gewinnen. Beide Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Roger-Loewig-Stiftung statt", ergänzt die Pfarrerin.

Der Musiker Burghard Schurich wird am 21. September in der St. Marienkirche erwartet und Lieder von Gerhard Gundermann spielen.

"An die große Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989 soll mit einer audiovisuellen Installation erinnert werden", so Moldenhauer weiter. Sie dürfte zugleich Erinnerungsanstoß sein. Wie haben die Menschen damals in Belzig gefühlt, gedacht, gehandelt?

Für den 9. November 2019 haben die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Bad Belzig einen gemeinsamen Festakt geplant. Er beginnt mit der Aufführung der "Missa solemnis", an der sich der Auftritt einer Projektband anschließt.

Generalsuperintendentin Heilgard Asmus wird am Tag darauf um 10.00 Uhr in der Kirche predigen.

Das Schülerprojekt "Radio Courage" beschließt mit einer Abschlusspräsentation und einem Erzählcafé die Veranstaltungsreihe zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Diese Veranstaltung ist in Kooperation mit dem Diakonischen Werk im Landkreis Potsdam-Mittelmark geplant.

Veranstaltungsinformation

15. September 2019, 16.00 Uhr, Ausstellungseröffnung Roger Loewig; 17.00 Uhr, Ines Geipel liest aus ihrem Buch "Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass"

21. September 2019, 19.30 Uhr, Burghard Schurich singt Lieder von Gerhard Gundermann

3. November 2019, 15.00 Uhr, Eröffnung einer audiovisuellen Installation in der Kirche (bis 8. November 2019)

9. November 2019, 18.00 Uhr, Aufführung der "Missa solemnis"; 20.00 Uhr Auftritt einer Projektband

10. November 2019, 10.00 Uhr, Gottesdienst mit der Generalsuperintendentin Heilgard Asmus

21. November 2019, 18.30 Uhr, Schülerprojekt "Radio Courage" Abschlusspräsentation und Erzählcafé