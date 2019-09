Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Die Angst, nicht Ernst genommen zu werden, wenn sie sagt, sie will Musikerin werden, schwang bei Laura Kozlowski zwar mit. Aber ihr war immer klar, dass es auch beruflich für sie um Musik gehen soll. Doch erst im März traute sie sich dann, auch außerhalb des Chors, des Studiums oder der sicheren, heimischen vier Wände zu singen – als Lunya. So nennt sich die 20-Jährige, wenn sie singt. Und das klingt elektronisch, ein bisschen düster, auf jeden Fall tanzbar – Lunya selbst bezeichnet ihre Musik, wenn sie ihr überhaupt einen Stempel aufdrücken möchte, als Alternative Synth Pop.

Zwischen den Welten

Die Titel ihrer Lieder heißen "Somebody Else", "Control" oder "Boje sie" – denn sie singt nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Polnisch. "Polnisch klingt irgendwie sanfter, lyrischer als Deutsch", erklärt die Studentin. Aufgewachsen ist sie zweisprachig. Ihre Eltern kommen aus Nordpolen, geboren wurde Laura Kozlowski in Berlin, dann zog die Familie nach Kunowice an der deutschen Grenze, sodass sie und ihre Schwester auf eine deutsche Schule gehen konnten. Damals bekam sie Privatunterricht von einem Englisch-Muttersprachler, deshalb fällt es ihr als Lunya leicht, auch in dieser Sprache zu singen. Als Laura, wenn es ums Sprechen geht, sagt sie nach kurzer Überlegung, ist wohl aber Deutsch für sie die beste Wahl.

In Słubice lernte sie, verschiedene Instrumente zu spielen – klassische Gitarre, Klarinette, Klavier, Xylophon, Schlagzeug – und sang sieben Jahre lang im Chor Adoramus. Dort lernte sie auch Tomek Moskalski kennen, der es ihr heute ermöglicht, ihre eigene Musik zu produzieren. Ihre ersten beiden Songs musste sie innerhalb eines Monats schreiben, denn als ein Lehrer – sie studiert Popularmusik mit Gesang als Hauptfach und Schlagzeug als Nebenfach in Berlin – fragte, ob sie ein Konzert spielen wolle, sagte sie zu, ohne länger zu überlegen. Lunya war geboren.

Im Słubicer Studio entsteht die Musik auf zwei verschiedenen Wegen: Sie spielt mit einer App auf einem kleinen Keyboard etwas ein. "Dann gehe ich damit zu Tomek, wir geben Sounds dazu, nehmen welche weg", beschreibt sie. Oder die Lieder entstehen von Anfang an gemeinsam. In beiden Fällen entsteht meist erst die Musik, dann der Text.

Ihre erste eigene Platte könnte man noch als "Marke Eigenbau" bezeichnen: Bezahlt hat Laura Kozlowski sie aus eigener Tasche (siehe Infokasten) aktuell verdient sie sich als Barista etwas zum Studium. Eine physische CD ihres Albums "Somebody Else" gibt es mittlerweile auch zu bestellen – und das Artwork, die Gestaltung, übernahm ihr Freund. Zwei Lieder für die zweite EP sind mittlerweile bereits fertig.

Künstler, mit denen Lunya perspektivisch gerne zusammenarbeiten würde, sind etwa Frank Ocean, Kimbra, die Jazz-Hip-Hop-Band BadBadNotGood oder Kendrick Lamar. Einen Plan B, falls es als Musikerin nicht klappt, gibt es eher nicht. Musiklehrerin werden ist eher Plan Z. Für den übernächsten Sommer hat sie sich vorgenommen, auf Festivals zu singen. "Ich liebe Festivals", sagt sie, träumt von einer Welttournee. Lunya glaubt fest daran, dass es mit der Musik klappt. In die weite Welt zieht es sie trotzdem nicht. Ein Haus würde sie später gerne in der Nähe von Frankfurt bauen. "Berlin ist viel zu überfüllt und laut".