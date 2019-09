Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ehrenamtlern wird oft nicht genug Anerkennung für ihre Arbeit entgegengebracht. Um das gerade im ländlichen Raum zu ändern, schreibt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit 2017 den Wettbewerb "Unser Dorf lebt durch uns" aus. Mit der Aktion wird gemeinnützige Arbeit in den Dörfern unterstützt. Um dabei auch möglichst breit aufgestellt zu sein, sieht der Wettbewerb zwei Kategorien vor, in denen Bewerbungen möglich sind.

Zwei Kategorien

Die Kategorie I gilt für Vereine oder Interessengruppen, die mehrere der Themenfelder bearbeiten. Diese Felder sind entweder die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, die Gestaltung und Mitgestaltung des Dorflebens, die Gestaltung oder Pflege des Ortsbildes und schließlich die Gestaltung oder die Pflege der Umgebung. Die Kategorie II richtet sich an Vereine oder Interessengruppe, die eigenständig oder als Unterverein ihre Arbeit auf eine Personengruppe oder ein Themenfeld spezialisiert haben. In der Kategorie I gibt es für die Plätze eins bis fünf jeweils 1 000 Euro. Auf den Plätzen sechs bis zehn können Gewinner mit jeweils 700 Euro rechnen, und auf den Plätzen elf bis 15 gibt es jeweils noch 400 Euro. In der Kategorie II gibt es von den Plätzen eins bis drei je 600 Euro, von vier bis sechs noch 400 Euro und für die Plätze sieben bis zehn noch je 200 Euro Unterstützung.

Von dem Preisgeld sollen Dinge für das Dorf angeschafft werden. Damit könnte beispielsweise Material gekauft werden, um ein Dorfgemeinschaftshauses renovieren zu können, ein neuer Kühlschrank, eine mobile Rampe oder ein Rasenmäher für die Pflege von Grünanlagen. Auch die Finanzierung des Eigenanteils für Förderprogramme ist möglich. Eine Neuerung müssen Teilnehmer am Dorfwettbewerb aber beachten: Seit diesem Jahr sind Bewerber vom Wettbewerb ausgeschlossen, die 2018 gemäß der Sport- oder Kulturrichtlinie des Landkreises gefördert wurden.

Bewerbungen kommen spät

Bis Freitag waren erst 15 Bewerbungen beim Landkreis eingegangen und 20 weitere angekündigt. Vize-Landrat Werner Nüse sieht das aber entspannt. "Erfahrungsgemäß kommen viele Bewerbungen wirklich erst ganz zum Schluss. Manche kamen im vorigen Jahr sogar noch danach. Die musste wir aber aus Gründen der Fairness ausschließen", so Nüse. "Aufgrund der Anfragen, die wir bisher zu dem Wettbewerb hatten, gehen wir aber davon aus, dass es insgesamt wieder 40 bis 50 Bewerbungen sein werden", ist sich der Vize-Landrat sicher. Diese Zahl ist für ihn auch ein klarer Beweis dafür, dass der Wettbewerb vom Kreis genau zur richtigen Zeit kommen. "Wir haben damit offenbar eine Marktlücke entdeckt", freut er sich.

Wer sich am Wettbewerb "Unser Dorf lebt durch uns" beteiligen möchte, erhält alle dafür notwendigen Informationen auf der Seite des Landkreises auf bit.ly/345GcBL. Dort gibt es den Bewerbungsbogen, die Anforderungen und die Erläuterungen zum Download. Einsendungen gehen an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Bau- und Umweltamt, SG Kreisplanung und Kreisstraßen, Wettbewerb 2019 "Unser Dorf lebt durch uns!", Virchowstraße 14 bis 16 in 16816 Neuruppin. Per E-Mail werden Bewerbungen entgegengenommen unter antje-woltersdorf@opr.de.