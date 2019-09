Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Es ist eine Tradition für den Neuruppiner Verschönerungsverein: Gemeinsam mit den Reservisten treffen sich die Mitglieder mehrmals im Jahr, um den Stadtpark aufzuräumen. Das Gebiet am Rand der Stadt liegt den Ehrenamtlern am Herzen. Umso schlimmer ist es für sie nun, dass es dort einen Fall von Vandalismus gab. Es ist "ein einziger Tiefschlag", wie Dr. Klaus-Eberhard Lütticke, der Vereinsvorsitzende, beklagt.

Ein Zeuge hatte am frühen Morgen des 13. August die Polizei gerufen, weil die Wetterhütte am Goldfischteich in Flammen stand. Die Neuruppiner Stadtverwaltung hat daraufhin eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet – bisher erfolglos. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach gibt es noch keine Verdächtigen.

Kraft und Geld investiert

Wenn sich der Verschönerungsverein zusammen mit anderen Akteuren im Zuge seiner Aktionen um den Stadtpark kümmert, war bisher auch die Hütte immer wieder Anlaufpunkt. Laut Lütticke wurden viel Kraft, Zeit und auch Geld investiert, um den Park als Gartendenkmal zu erhalten. "Es stellt sich jetzt wirklich die Frage, ob es in Neuruppin überhaupt noch Sinn macht, sich hinsichtlich einer Pflege beziehungsweise Verschönerung öffentlicher Flächen einzusetzen, wenn mühseliges Werk von Ehrenamtlern binnen Minuten durch Vandalen zerstört wird", so der Vereinsvorsitzende. Lütticke weist darauf hin, was an diesem heißen Augusttag noch alles hätte geschehen können: "Der ganze Stadtpark hätte in Flammen stehen können!"

Für den ehemaligen Richter und Stadtverordneten wird angesichts des Falls offensichtlich, dass etwas in Neuruppin nicht richtig läuft: "Der Vorfall zeigt einmal mehr, dass Sicherheit und Ordnung in Neuruppin sträflich vernachlässigt werden." Es fehle an Kontrollgängen von Polizei und Ordnungsamt auch an abgelegenen Orten und zu abendlicher oder gar nächtlicher Zeit. Für Lütticke ist der Stadtpark durchaus ein "sozialer Brennpunkt", der "von bestimmten Kreisen gerne für abendliche Treffen genutzt wird". Doch der Park werde sich selbst überlassen, ist er überzeugt.

Bollwerk eher Brennpunkt

Als "sozialer Brennpunkt" war der Stadtpark der Polizei bisher nicht bekannt, bestätigt Sprecherin Feierbach. "Der Revierpolizist schaut vor Ort ab und zu vorbei", sagt sie. "Das Bollwerk beispielsweise wird besser bestreift", erklärt sie. Dort würden sich viele Menschen treffen. "Im Stadtpark sind ja doch eher Sportler und Naturliebhaber unterwegs", so Feierbach.

Auch das Neuruppiner Ordnungsamt schaut nicht regelmäßig im Stadtpark vorbei. Das bestätigte Stadtsprecherin Michaela Ott. Grund sei, dass dort "in der Vergangenheit auch eher selten Vorkommnisse zu verzeichnen" waren. Sporadische Kontrollgänge gebe es durchaus. Diese hätten aber meist einen Anlass – beispielsweise vermehrte Astbrüche. Bis auf den Brand der Wetterhütte seien dem Ordnungsamt keine Störungen in letzter Zeit bekannt.

Für Lütticke und den Verschönerungsverein sind solche regelmäßigen Kontrollen dennoch wichtig. "Sicherheit und Ordnung sind Grundpfeiler kommunaler Entwicklung. Wenn dieser Rahmen wegbricht, ergibt jedes Engagement keinen Sinn mehr, weil man doch befürchten muss, das Investierte alsbald wieder zu verlieren."