Matthias Henke

Gransee "Für Haushalt + Technik" prangt noch über dem Eingang der Rudolf-Breitscheid-Straße 31 in Gransee. Doch das Gebäude wird im Zuge des Neubaus eines Gesundheitszentrums bald abgerissen. Nun hat das Buchstabenmuseum Berlin Interesse bekundet, die alte Leuchtreklame zu übernehmen.

Das teilte Christian Tutsch von der Amtsverwaltung am Donnerstag bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses mit. Doch der Schriftzug bleibt in Gransee. Alle Ausschussmitglieder schlossen sich der Wortmeldung von Bernd Weidemann (CDU) an, der vehement dafür plädierte, den Schriftzug nicht wegzugeben. Die Amtsverwaltung schlug vor, ihn auf dem Hof des neuen Ärztehauses zu platzieren.