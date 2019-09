MOZ

Trebus (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Nebengelass in der Buchholzer Straße in Trebus eingebrochen und haben daraus einen Rasentraktor und einen Rasenmäher gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, wurde der Rasenmäher während der Anzeigenaufnahme durch die Beamten auf einem nahegelegenen Feld wiedergefunden und an den Besitzer übergeben. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ungefähr 5300 Euro.