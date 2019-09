Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Gemeinde Grünheide verfügt seit dieser Woche über drei Ladesäulen für Elektro-Fahrräder. Nach Mönchwinkel (am Heimatmuseum) und Kagel (auf dem Dorfplatz) hat der Ortsteil Grünheide am Freitag seine weinrote Stele auf dem Marktplatz bekommen.

Besucher der Orte können jetzt die Verweilzeit an der jeweiligen Stelle mit einem kurzen, kostenlosen Ladestopp verbinden und die Batterien ihrer Drahtesel etwas auffrischen.

Eine weitere Säule soll in Hangelsberg, am Spree-Curry installiert werden. Allerdings müssen dort erst noch ein Wasser- und ein Stromzähleranschluss für den künftigen Marktplatz verlegt werden.

Jede der Stelen kostet 2600 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Elektroanschluss. "In Kagel waren es am Ende 4460 Euro", sagte Tiefbau-Mitarbeiterin Bettina von Jutrzenka auf Nachfrage. Finanziert wird das Projekt über Fördergelder aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb, an dem sich Fürstenwalde mit Nachbargemeinden beteiligt hatte. Neben Grünheide bekommen dabei auch noch andere Kommunen Ladestationen.