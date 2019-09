Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Wer Lust auf Theater hat und sich auf der Bühne einmal so richtig ausleben möchte, ist an der Wredow-Kunstschule genau richtig. Ein neuer Kurs macht’s möglich! "Wir lernen die Grundlagen des Theaterspielens kennen, wir improvisieren, beschäftigen uns mit Körper und Stimme. Wenn wir uns als Gruppe kennen gelernt haben, entscheiden wir uns gemeinsam für ein Theaterstück und proben für eine tolle Premiere", lautet die Kunstschulen-Botschaft.

Der Theaterkurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren und startet am 11. September (Mittwoch) in der Aula im Wredow-Haus, Am Wredowplatz 1. Sodann geht es wöchentlich immer mittwochs von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr mit Kursleiter Urban Luig (48) auf die Bretter, die die Welt bedeuten können. Luig (48) ist Dipl. Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer, realisiert seit über 20 Jahren Theaterprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Anmeldungen sind in der Kunstschule und unter Tel. 03381-522104 möglich; die Kursgebühr je Semester beträgt 75 Euro (Stipendien oder Ermäßigungen auf Nachfrage).