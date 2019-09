PI Brandenburg

Brandenburg an der Havel Bei der Vollstreckung von zwei Haftbefehlen am Donnerstagnachmittag fanden die Beamten der Polizeiinspektion Brandenburg in einer Wohnung am Tschirchdamm ein kleines Tütchen mit Betäubungsmitteln als ein Mountainbike, das im Jahr 2013 im Veilchenweg geklaut worden war. Beides wurde sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen