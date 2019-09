Potsdam (MOZ) Wäre das Thema nicht zu ernst, könnten sich die Schwimmmeister beim Klimawandel bedanken, der ihnen mit heißeren und längeren Sommern die Gäste ins Bad spült. Auch die diesjährige Saison war nach deren Ansicht erfolgreich. Wenig Regentage, blauer Himmel, volle Strände oder Becken.

Doch in diesem Jahr kommt ein Aber: Die Erfrischung wurde in manchen Bädern zur Nebensache, weil nach verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen – auch in Brandenburg – einige Betreiber darüber nachdenken, Sicherheitspersonal zu beschäftigen. Die unerklärliche Aggressivität, die sich schon seit geraumer Zeit gegenüber Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten als Unsitte verbreitet, macht nun auch nicht vor Besuchern und Personal von Freibädern Halt. Diese Entwicklung ist bedenklich, beunruhigend und schon gar nicht allein mit dem Verweis auf Flüchtlinge zu erklären. Auch nicht mit der Hitze, die manch einem zu Kopf gestiegen ist. Wenn Eltern ihr Kind in den Ferien nicht mehr ruhigen Gewissens baden schicken können, läuft etwas schief in der Gesellschaft.