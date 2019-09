Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Michael Stübgen soll es nun richten. Ganz dringend und ganz schnell. Er soll den Landesverband der CDU kommissarisch führen und gleichzeitig als Chef der Sondierungsgruppe SPD und Grüne überzeugen, mit der Union eine Kenia-Ampel zu probieren.

Bei den möglichen Koalitionspartnern fragte man sich am Freitag, wer der Neue eigentlich ist. Gewiss, er hatte an den ersten Sondierungsgesprächen mit beiden Parteien teilgenommen. Aber viel weiß man nicht.

Und dabei kann Stübgen als Urgestein der brandenburgischen Politik gelten. Der 59-jährige ehemalige Pfarrer kam mit der Wendezeit in die Politik, trat 1990 in die CDU ein und kam noch im selben Jahr in den Bundestag. Dem gehört er seitdem an, der dienstälteste Abgeordnete aus Brandenburg im Hohen Haus. Er war dort zuständig für Europapolitik und schaffte 2018 den Karrieresprung als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium.

Nach der Flüchtlingswelle war er von Landeschef Ingo Senftleben mit einer Tour durch die brandenburgische Basis beauftragt worden. Auf den Veranstaltungen wurde für die Politik von Angela Merkel geworben. Erfolgreich. Im Gegensatz zu anderen Landesverbänden blieben die Brandenburger bis auf vereinzelte Stimmen auf Kurs.

Das eigentliche politische Talent von Stübgen dürfte sich aber auf einem anderen Gebiet zeigen. Er gehörte seit den 1990-ern immer den Führungsgremien der brandenburgischen CDU an und erlebte so ein Dutzend Parteichefs und deren mitunter unfreiwilligen Abgang. Zeitweise wüteten regelrechte Machtkämpfe, die die Partei über längere Zeiträume hinweg lähmten. Auf welchen Seiten Stübgen stand, war nicht immer klar auszumachen. Und nun ist er an der Reihe. Kommissarisch zunächst.

Aber im November muss ein neuer Landeschef gewählt werden. SPD und Grüne sähen es gern, wenn der künftige Parteichef jetzt schon den Koalitionsvertrag mit aushandelt und dann auch politische Verantwortung übernimmt. Beispielsweise als Minister. Am Freitag, so der Lausitzer, war es noch viel zu früh, so weit zu denken. Falls es so käme und Stübgen Minister würde, müsste er sein Bundestagsmandat abgeben und Saskia Ludwig, die schärfste Senftleben-Kritikerin würde nachrücken. Ob sie das bis 2021 begrenzte Mandat annähme, steht in den Sternen.