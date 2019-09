dpa

Storkow (dpa) Nachdem Anfang der Woche erneut nach der seit sechseinhalb Monaten verschwundenen Rebecca gesucht wurde, sind in den nächsten Tagen keine weiteren Maßnahmen geplant.

Dies sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Seit Donnerstag wurde die Suche in einem Waldstück nahe Storkow nicht fortgesetzt. Die Schülerin aus Berlin war am 18. Februar verschwunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca getötet wurde.