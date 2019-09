Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Feuereifer nahmen die Bambini die 320 Meter lange Strecke am frühen Freitagabend in Angriff und eröffneten die nunmehr zwölfte Auflage des Bad Freienwalder Altstadtfestes einmal mehr sportlich. Die fraglos zu den absoluten kulturellen Höhepunkten des Jahres gehörende Veranstaltung hat nichts an Attraktivität und Anziehungskraft verloren, standen doch die begeisterten Zuschauer dicht gedrängt an den innerstädtischen Laufstrecken. Zuvorderst haben Monika Frenz vom Bad Freienwalder Leichtathletikklub Athleticon97 sowie Iris Lepelt von der DAK gemeinsam mit ihrer Helfermannschaft dafür gesorgt, dass alle Organisationsrädchen der insgesamt vier Distanzen perfekt ineinander griffen.