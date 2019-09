Berlin (NBR) Das Zitat ist noch nicht so abgedroschen, als dass man nach dieser Woche nicht ein wenig auf T.S. Eliots berühmten Zeilen rumreiten dürfte, wonach die Welt nicht mit einem Knall enden wird, sondern mit einem Wimmern. Nein, eine Explosion haben die Wahlen in Sachsen und Brandenburg auf Bundesebene nicht ausgelöst. Doch das Jammern wird in den nächsten Wochen weiter zunehmen.

Die GroKo in Berlin war schon vor den Wahlen wild entschlossen, diese Wahlen nicht zu einer Krise werden zu lassen, und sie hat sich davon auch nicht durch die beunruhigenden Zugewinne der AfD abbringen lassen. Der Union reicht Sachsen, der SPD Brandenburg zum Selbstbetrug. Das Bündnis liegt längst geschlagen am Boden, doch es beharrt darauf, mindestens ein Unentschieden erreicht zu haben. Wer will, sieht die Wahrheit, und das lässt den trotzigen Optimismus so verzweifelt erscheinen.

Besonders verzweifelt wirkt ausnahmsweise nicht die SPD, obwohl das Publikum die Sozialdemokraten bei so ziemlich jeder Wahl seit 2009 als Oberverzweifler wahrnehmen konnte. Die SPD hat dieses Problem gelöst, indem sie für den Rest des Jahres bewusst keinen Oberen mehr aufbietet, an dem sich die wütende Ratlosigkeit in Form von Rücktrittsforderungen festmachen könnte. Wenn keiner Verantwortung trägt, kann auch keiner verantwortlich gemacht werden. Logisch.

Doch eignet sich diese Kindskopf-Logik eben nicht für eine Regierungspartei, die in den kommenden Wochen angesichts der abschmierenden Konjunktur oder der drängenden Klimafrage Kompromisse aushandeln und eingehen muss. Niemand wäre überrascht, wenn diese SPD nicht gezielt, sondern eher zufällig aus der GroKo stolperte – oder eben genauso zufällig das Gegenteil beschlösse.

Das größere Problem, sofern man das angesichts der so oder so zu erwartenden Regierungskrise sagen kann, liegt jedoch bei der Union. Deren Chefwahl mit großer Bewerbungsrunde (die von den Sozialdemokraten jetzt in größer kopiert wird) hat in Wahrheit keine inhaltliche Klärung gebracht, sondern diese auch nur simuliert. Ausdruck dafür ist das Verhalten der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die es immer wieder beiden, dem liberalen und dem konservativen Flügel, recht machen will, und dabei versäumt, ihre eigene Haltung zu verdeutlichen.

Ein vergeblicher Kampf, denn die liberalen Unionisten müssten noch viel liberaler sein, um die immer heftigeren Links-Forderungen der SPD akzeptieren oder sich mit den Grünen verbünden zu können. Die konservativen Konservativen hingegen können gar nicht rechts genug sein, um zu verhindern, dass noch mehr Stimmen an die AfD verloren werden. Die SPD kennt diese gnadenlose Zerreißprobe, sie leidet seit mehr als einem Jahrzehnt darunter – nur eben unter umgekehrten Vorzeichen und der Linkspartei als Nemesis.

Für die Koalition heißt das: Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern wird sie zerbrechen – alleine der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Das Jammertal kann noch lang sein.

leserbriefe@moz.de