Potsdam (MOZ) Der Rücktritt von Ingo Senftleben als Parteichef der CDU wäre schon am Wahlabend fällig gewesen. Er hat den umstrittenen Kurs der Partei und die Niederlage von schmerzhaften 15 Prozent zu verantworten. Wäre fällig gewesen – Konjunktiv, weil das für normale Verhältnisse gelten würde. Das Wahlergebnis aber machte klar, dass eine Regierungsbildung schwer werden würde und keine Zeit für lange Selbstbeschäftigungen besteht.

Senftleben hat versucht, in dieser für ihn und seine Partei schweren Zeit Verantwortung für das Land zu übernehmen und den Weg in eine Koalition zu ebnen. Einem Teil seiner Partei geht es aber offenbar um Abrechnungen und einen Kurswechsel. Schon jetzt wird auch der nächste Kandidat für den Fraktionsvorsitz madig gemacht. Kein Wunder, dass bei Grünen und SPD der Glaube an ein Bündnis schwindet.

Michael Stübgen zum Interimschef zu machen, ist ein verzweifelter Versuch, zu retten, was zu retten ist. Die Erwartungen an ihn sind nicht allzu hoch, was schon wieder eine Chance bedeuten kann. Ingo Senftleben muss sich jedenfalls nicht vorwerfen lassen, dass an ihm eine Regierungsbildung scheiterte.