Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Fast 50 000 Euro hat die Sparkasse Barnim an 20 gemeinnützige Vereine und Einrichtungen aus der Region verteilt. Diese erhielten die begehrten Schecks am Donnerstagabend in Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Uwe Riediger in der Geschäftsstelle Bernau.

Das Geld stammt aus dem örtlichen Zweckertrag des PS-Lotterie-Sparens aus dem ersten Halbjahr 2019. Der Betrag ergab sich aus dem Bestand der Sparkasse Barnim von insgesamt 331 158 Losen. Riediger dankte in seiner kurzen Rede vor allem den Frauen und Männern in den freiwilligen Feuerwehren. Sie leisteten einen wichtigen und notwendigen Dienst für die Gemeinschaft, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Zu den glücklichen Empfängern von finanziellen Zuwendungen gehört auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schwanebeck. Er will für die überwiesenen 2100 Euro ein Rauch-Demo-Haus anschaffen. Es soll für die Brandschutzaufklärung und -erziehung in Kindertagesstätten und Schulen eingesetzt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Golzow will sich dem Nachwuchs widmen. Für die Kinder und Jugendlichen soll die notwendige Ausstattung gekauft werden. Der Förderverein erhielt dafür genau 1373,70 Euro.

Der Förderverein Hoffnungstaler Stiftungen wurde mit 3000 Euro bedacht. Dafür werde die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung "Wendepunkt" in Rüdnitz eine Feuerstelle erhalten, hieß es. Der 1. Karnevalsclub Rot-Weiß Werneuchen erhielt 4000 Euro. "Wir werden einen mobilen Tanz- und Mehrzweckboden anschaffen", berichtete Vorsitzende Christine Lojack. Der sei zwar doppelt so teuer, mit dem Scheck aus dem PS-Lotterie-Sparen sei aber schon mal der Anfang gemacht.

Neue Sitzmöbel für die "Galerie im Hühnerstall" wird der Förderverein der Schönower Cool-Tour-Tage kaufen. Er erhielt dafür 3500 Euro. Über 3000 Euro mehr verfügt nun auch der Förderkreis der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg. Mit dem Geld soll das therapeutische Projekt "Logopädie" unterstützt werden.