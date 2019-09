Jörn Kerckhoff

Eberswalde Da steht man morgens auf und denkt sich nichts und am Mittag ist man plötzlich Pate eines Pinguins. Genau das erlebte der fünfjährige Johannes Muhle am Freitagmorgen. Als 200 000. Besucher des Zoos Eberswalde in diesem Jahr durfte er dem Humboldt-Pinguin, der am 25. Mai aus dem Ei schlüpfte, einen Namen geben. Hannes – Kurzform von Johannes – heißt der Pinguin jetzt und ließ die Taufe vor großem Medienauflauf sehr entspannt über sich ergehen.

Johannes tauft Pinguin Hannes

Gemeinsam mit seiner Mama Annegret kam Johannes am Morgen in den Zoo, wo er erfuhr, dass er der 200 000. Besucher in diesem Jahr ist – sehr zur Freude von Zoodirektor Bernd Hentsch, der in diesem Jahr sogar mit mehr als 300­ 000 Besuchern rechnet. "Ein absolutes Rekordjahr", so Hentsch. Das sei dem Rekordsommer mit den vielen Sonnentagen zu verdanken. Davon profitiere der Zoo natürlich. Und natürlich kommt die Nachricht vom Rekordbesuch auch im Rathaus gut an. Bürgermeister Friedhelm Boginski, der ebenfalls zur Tauffeier von Hannes erschienen war, freut sich über die Besucherzahlen des Zoos. Gehen diese doch auch in die Tourismusstatistik der Stadt Eberswalde ein.

Der Zoo, der im Jahr 2000 als schönster Zoo Deutschlands ausgezeichnet wurde, darf sich inzwischen auch über viele Besucher aus Polen freuen. "Bei uns sind alle Informationstafeln auch in polnisch, damit sich die Gäste aus Polen bei uns auch willkommen fühlen", erklärt Hentsch.

Das war für den kleinen Johannes aber eher zweitrangig an diesem Tag. Er war mit dem ganzen Trubel, der um seine Person entstand, eindeutig etwas überfordert und klammerte sich an den Plüschpinguin, den er von Bernd Hentsch geschenkt bekam und wich auch seiner Mama nicht von der Seite. "Er ist heute etwas krank und wir müssen auch gleich noch zum Arzt", erzählt Annegret Muhle. Pinguin Hannes war da gelassener, der ist den Auflauf auch gewohnt. Schließlich findet die Fütterung der Pinguine jeden Tag um 11 und um 15 Uhr öffentlich statt, da sind viele Leute nichts Besonderes. Außerdem war Tierpflegerin Heike Hinz – zuständig für die Pinguine im Eberswalder Zoo – mit dabei, da wusste Hannes, dass ihm nichts passieren kann. Johannes durfte Hannes sogar streicheln. Das darf auch nicht jeder. Die Zoobesucher, die die Szene beobachteten, waren da sicher ein wenig neidisch. "Und erst seine Schwester, wenn sie davon hört", erzählt Annegret Muhle.

Neben der Patenschaft, dem Plüschpinguin für Johannes – den hat er übrigens auf Nikolaus getauft, das ist der zweite Vorname von Johannes – und Blümchen für Mama Annegret gab es auch noch eine Jahreskarte für die ganze Familie. Da hat es mit den Muhles nun auch eindeutig die richtigen erwischt. "Wir sind regelmäßig hier im Zoo", erzählt Annegret Muhle. In Zukunft vielleicht noch öfter, um Hannes zu besuchen.

Punktemuster als Kennung

Humboldt-Pinguine leben übrigens an der Pazifikküste von Peru und Chile sowie auf den vorgelagerten Inseln. Sie werden bis zu 65 Zentimeter groß und in freier Wildbahn etwa 16 Jahre alt. Im Zoo liegt die Lebenserwartung bei 18 bis 20 Jahren, wie Heike Hinz erzählt. Ihr Lieblingsfutter ist natürlich Fisch. Unterscheiden kann man die Pinguine an den schwarzen Punkten, die sie auf ihrem weißen Brustgefieder tragen. Jede Zeichnung ist anders und damit so einmalig, wie der menschliche Fingerabdruck. Um sie wirklich unterscheiden zu können, muss man sie aber schon echt gut kennen. Johannes hat nun die Möglichkeit, sich Hannes regelmäßig anzuschauen und das Punktemuster genau zu merken.