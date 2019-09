Monika Rassek

Görzig (MOZ) Die Blogger sind los, im Seenland Oder-Spree. Sie werden bis zum 9. September auf ihren Expeditionen die Region erkunden und sich auf dem Rüsterhof in Görzig entspannen. Dort begrüßt Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Seenland Oder-Spree, am Donnerstag die Ankömmlinge.

Um den Tisch herum sitzen Reise-Blogger aus Deutschland, Österreich und Dänemark. Unter dem Motto "Moment – die Begegnung im Seenland Oder-Spree" werden sie ausschwärmen und in ihren Blogs sowie über verschiedene Hashtags live über das Erlebte berichten. Bis zum Montag absolvieren sie ein straffes Programm und bekommen jeweils eine Tagesaufgabe. Bei den abendlichen Treffen tauschen sich die Akteure aus. Touren der Blogger führen zum "besten Vanilleeis" nach Beeskow, nach Eisenhüttenstadt zum Drehort für "Das schweigende Klassenzimmer", zur Sensenschnittmeisterschaft nach Buckow (Märkische Schweiz), zum Picknick in den Schlosspark Neuhardenberg und auch 60 Kilometer mit dem E-Bike von Neuhardenberg nach Fürstenwalde. Am Sonntag wird gesegelt: Schließlich gibt es etwa 400 Seen in der Region. Finanziert wird die Blogger-Aktion mit 5000 Euro vom Verein Seenland Oder-Spree und Partnern.