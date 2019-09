Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Die Stadt Eisenhüttenstadt schreibt die Essenversorgung für die sechs kommunalen Kindertagesstätten und fünf Grundschulen neu aus. Die Bearbeitung laufe gerade, hieß es in einer Antwort des Rathauses. Mit drei Anbietern bestehen aktuell Verträge. Da ist zum einen die Top Catering GmbH, die seit 2015 eine Grundschule beliefert.

Akute Probleme gibt es selten

Dann gibt es die Dussmann Service Deutschland GmbH, die ebenfalls seit 2015 die restlichen Schulen versorgt, aber auch mehrere Kitas, und zwar seit 1996. Und ebenfalls im Boot in Sachen Kitaessen ist seit 2003 die Sodexo SCS GmbH. Während die Verträge für die Grundschul-Versorgung zum 31..Dezember 2019 auslaufen, sind die für die Kindertagesstätten dem Rathaus zufolge unbefristet.

Auf die Frage, wie zufrieden die Eltern und die Stadtverwaltung mit dem Essen für die Kinder sind, antwortet Katrin Fiegen, die Fachbereichsleiterin für Familie und Schule, schriftlich: "Grundsätzlich erfolgt zwischen den Einrichtungen und dem jeweiligen Caterer ein Qualitätsmanagement." Dabei gebe es seitens der Einrichtungen direkt Lob oder Kritik. Der Fachbereich als Träger werde nur an der Klärung akuter Probleme beteiligt. "Diese treten gelegentlich, aber selten auf. Bisher konnten sie immer gelöst werden", teilt sie mit.

Während beispielsweise die Awo-Kitas über eine eigene Küche der Arbeiterwohlfahrt in Eisenhüttenstadt das Essen beziehen, wird in kommunalen Einrichtungen grundsätzlich nicht selbst gekocht. Das bestellte Essen legt stattdessen etliche Kilometer zurück, bis es in den Kitas und Schulen ankommt. Die Lieferanten haben ihren Sitz in Frankfurt, Guben und Cottbus.

Zu den Mittagsportionen kommt in den Kindertagesstätten auch noch Frühstück und Vesper hinzu, insofern die Eltern dieses Angebot in Anspruch nehmen. Das Rathaus teilt mit, dass im Jahresschnitt knapp 94.000 Portionen Frühstück und Vesper verteilt werden, beim Mittagessen liegt die Anzahl noch höher, und zwar bei etwa 98.800 Portionen. Auf Monate könne man dies schlecht herunterrechnen, da die Anwesenheit der Vorschulkinder zu stark variiere. Bei Grundschulen geht das schon etwas genauer: Sie teilen im Durchschnitt 500 Portionen pro Tag aus, wobei nicht jedes Schulkind mitisst. Während es in den Kitas die Erzieher sind, die die Mahlzeiten für die Kinder auswählen, wird dies in der Schule von den Eltern erledigt.

Das Essensangebot ist der Stadtverwaltung zufolge vielfältig: Es wechsele täglich zwischen diversen Fisch-, Fleisch- und vegetarischen Gerichten. "Muslimische Kinder können zwischen diesen Gerichten wählen und dabei den religiösen Verzicht auf Schweinefleisch praktizieren. Dabei werden sie auch von den pädagogischen Kräften unterstützt", erklärt Katrin Fiegen. Bei Allergien werden ebenfalls Absprachen getroffen und im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt.

Stadt zahlt für Kita-Essen mit

Und was muss die Stadt für die Versorgung der Kinder in den kommunalen Einrichtungen bezahlen? Was das Schulessen angeht, kommen auf den Träger, also die Stadt, keine Kosten zu. Die tragen die Eltern, die monatlich an den Caterer zahlen. Beim Kitaessen muss die Stadt als Träger sehr wohl in die Tasche greifen. Für das vergangene Jahr beliefen sich die Gesamtkosten für die Ganztagsversorgung mit Frühstück, Mittag und Vesper auf 282.158. Euro. Hier tragen Eltern im Rahmen von Eigenaufwendungen für das Mittagessen einen Anteil von 1,50 Euro pro Essen.