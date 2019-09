Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Der Trägerverein der Kita "Spatzennest" macht einen Rückzieher und will die Trägerschaft über die Kindertagesstätte an der Steinförder Straße nun doch nicht in die Hände der Stadt Fürstenberg übergeben. Darauf haben sich die Mitglieder des Vereins bei einer außerordentlichen Versammlung in der vergangenen Wochen "mehrheitlich" geeinigt. Am Mittwoch dieser Woche unterrichtete der neu gewählte Vereinsvorstand die Stadt Fürstenberg über den Vereinsbeschluss, der allerdings weitreichende Konsequenzen für den Verein hat, wie der für Kita-Fragen zuständige Amtsleiter in der Stadtverwaltung, Sebastian Appelt, am Freitag erläuterte.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung habe dazu beigetragen, vorhandene Wissenslücken zu schließen, versuchte Kathrin Manske, die zur neuen Vereinschefin gewählt wurde, den Sinneswandel zu erklären. "Wir haben diese Entscheidung selbst erarbeitet, ohne Einfluss von außen", versicherte Manske. Es sei auch keine Entscheidung gegen die Stadt. "Wir wollen, dass das familiäre Miteinander erhalten bleibt", erklärte sie. Das bedeutet aber auch, dass der Vereinsvorstand administrative Aufgaben übernehmen muss, auch wenn diese durch neue Gesetze eher noch zunehmen werden.

Durch das Gute-Kita-Gesetzes des Bundes werde beispielsweise die Betreuung von Kindern im Vorschuljahr beitragsfrei und Einkommensgrenzen für die Berechnung der Kita-Beiträge werden sich verändern. Für die Eltern werde sich dadurch etwas ändern.

"Wir prüfen jetzt als Stadt, wie wir damit umgehen werden", sagte Sebastian Appelt, der neben Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und Sachgebietsleiterin Petra Obst an dem Gespräch mit dem Vereinsvorstand teilnahm. Die zwischen der Stadt und dem Trägerverein bestehende Vereinbarung müsse überarbeitet werden. Bislang übernahm die Kommune kostenfrei Verwaltungsaufgaben wie die Lohnabrechnung der fünf beim Verein angestellten Erzieherinnen. Das werde der Vereinsvorstand künftig selbst erledigen müssen. Auch kann sich der Verein künftig nicht mehr auf die Elternbeiträge der Kommune berufen, sondern müsse diese für seine Einrichtung selbst kalkulieren und die Gebührenbescheide verschicken. Ob die Elternbeiträge über oder unter den Sätzen der Stadt Fürstenberg liegen werden, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Der Vereinsvorstand sei zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung angehalten, um den Betriebskostenzuschuss der Kommune zu erhalten, ohne den es die Kita nicht geben würde. Der Verein sei jedenfalls verpflichtet, alles zu unternehmen, was die Aufwendungen senkt.

Der Vereinsvorstand müsse auf jeden Fall mehr leisten als bisher, auch was die Weitergabe von Zahlen an den Landkreis Oberhavel und überhaupt das Führen von Statistiken anbelangt. Der Verwaltungsaufwand steige also immens. "Der Verein aber will das schaffen", habe der Vorstand in dem Gespräch mit den Vertretern der Kommune klar zum Ausdruck gebracht. Das ganze Drumherum dürfe einfach nicht unterschätzt werden, so Appelt. Wichtig für die Kommune auch: Sie dürfte die private Kita nicht bevorzugen gegenüber den eigenen, kommunalen Einrichtungen. Das wäre aber der Fall, sollte die Stadt weiterhin unentgeltlich die Verwaltungsaufgaben des privaten Trägers übernehmen. Appelt begrüßte die Entscheidung des Vereins.