DPA

Wals (dpa) Die Fußball-Nationalmannschaft von Österreich hat am sechsten Spieltag der Gruppe G die Ambitionen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft untermauert.

Mit einem souveränen 6:0 (2:0)-Erfolg über den punktlosen Tabellenletzten aus Lettland kletterte die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda auf den zweiten Platz hinter Polen, das im sechsten Spiel beim 0:2 (0:1) in Slowenien die erste Niederlage kassierte.

In Ljubljana kam die Mannschaft von Mannschaftskapitän Robert Lewandowski vom FC Bayern München nicht in Schwung und hatte kaum Chancen gegen die robusten Gastgeber. Aljaz Struna traf in der 35. Minute zur verdienten Führung, die Andraz Sporar nach dem Seitenwechsel ausbaute (65.).

Die österreichische Auswahl sorgte in Wals bei Salzburg gegen den Underdog schnell für klare Verhältnisse. Der frühere Bremer Marko Arnautic traf bereits nach sieben Minuten zur Führung, der Leipziger Marcel Sabitzer erhöhte sechs Minuten später. Nach dem Seitenwechsel war erneut Arnautovic per Elfmeter (53.) erfolgreich, ehe Pavels Steinbors mit einem Eigentor (76.), der Gladbacher Konrad Laimer (80.) und der Augsburger Michael Gregoritsch für den Kantersieg sorgten.