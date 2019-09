Matthias Schwarz

Ortsmarke Schon zum vierten Mal luden die Judokas des TSV Blau-Weiß den befreundeten Judo-­verein Stahl Eisenhüttenstadt in die Turnhalle am Aquarium ein, die am gesamten Wochenende zugleich zum Quartier und zur Trainingsstätte für knapp 50 Teilnehmer und Betreuer wurde.

Unter Anleitung des Eisenhüttenstädter Coaches Manuel Zahn (2. Dan) wurden technische Finessen des Wettkampfsports gelehrt und trainiert. Zahn legte den Schwerpunkt auf Angriffe und Verkettungen mit Fußtechniken. Diese einfachen Sichel- oder Fegetechniken sind oft der Beginn einer Technikverkettung, die beim Gegner für die notwendige Destabilisierung des Gleichgewichts sorgen, sodass dann erfolgreich geworfen werden kann.

Die Schützlinge im Alter von 6 bis 16 Jahren schwitzten reichlich, waren doch in der Halle Temperaturen wie in einem Treibhaus. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz – vor allem als es für zwei Stunden ins kühlende Schwimmbad gegenüber ging.

Der Sonntag wurde dann für einen kleinen Wettkampf genutzt, um das Erlernte auch umsetzen zu können. Ein neues elektronisches Bewertungs- und Erfassungssystem ist dabei getestet worden, denn bald lädt der TSV zum Nikolausturnier der Schwedter Judokas wieder viele Vereine der Oderstadt zum Wettstreit ein. Dann muss das erprobte System seine Feuertaufe bestehen und fast dreimal so viele Wettkämpfe verwalten, auslosen und dokumentieren wie diesmal.

Für die tatkräftige Unterstützung der zahlreichen Helfer, Eltern und Betreuer sowie für die immer gern gesehenen kulinarischen Sachspenden bedankten sich glückliche Kinder und begeisterte Trainer am Ende der Workshop-Tage. Getreu dem diesjährigen Motto "Auf ein Neues – Technikworkshop in Schwedt" können die TSV-Judokas durch diese Unterstützung auch gelassen den kommenden Veranstaltungen entgegensehen.