Wilfried Hohmann

Müllrose Am Sonnabend starten die HSG-Handballer ab 10 Uhr in der Müllroser Schlaubetal-Halle in die Punktspielsaison. Und das gleich mit fünf Spielen – so viel wie an keinem anderen Spieltag der Hinrunde. Dabei werden bis auf die männliche B-Jugend alle anderen Mannschaften mit neuen Trainern an den Start gehen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich vorgenommen haben, attraktiven und siegorientierten Handball spielen zu lassen.

Diese grundlegende Ausrichtung sowie der Umstand, dass mit der Firma Teamsport König ein neuer Teamausrüster sowie dem Renault Autohaus König Frankfurt ein neuer Co-Sponsor des Frauenteams gewonnen konnte, veranlasste die HSG-Leitung, diesen Spieltag zu einem Handballfest zu deklarieren. So werden die 1. Männermannschaft und das Frauenteam mit neuer Spielkleidung auflaufen und die Fans können im Onlineshop des Team-Ausrüsters Sport- und Fankleidung zu Angebotspreisen bestellen. Das Renault Autohaus König wird neue Fahrzeuge präsentieren. Der Fokus der Fans wird natürlich auf den Spielen der der 1. Männermannschaft sowie der Frauen liegen. Beide Mannschaften sind in ihren Spielen favorisiert.

Im Hauptspiel der 1. Männermannschaft sieht das neue Trainergespann Robert Kaberidis/Chris Junghanns ihre Mannschaft gegen Blau-Weiß Dahlewitz in der Favoritenrolle: "Natürlich ist so ein Eröffnungsspiel immer etwas Besonderes und wir werden den Gegner nicht unterschätzen. Wir haben in der Saisonvorbereitung hart gearbeitet, die Mannschaft ist fit und die Stimmung im Team sehr gut. Dazu konnten wir in der Vorsaison in Dahlewitz und auch in eigener Halle gewinnen. Von daher wäre alles andere als ein Sieg sicher eine Enttäuschung", erklärte Kaberidis.

Allerdings werden die Trainer die gesamte Saison auf Rückraumschütze Matthias Stalla verzichten müssen, der sich bei einem Freizeitunfall eine schwere Knöchelverletzung zuzog. Und auch Spielmacher und Kreisspieler Friedrich Hanschel laboriert weiterhin an einer Knieverletzung und wird voraussichtlich die gesamte Hinrunde pausieren. Dafür wird der von Rot-Weiß Friedland zurückgekehrte Max Voß sein HSG- Männer-Debüt feiern.

Wundertüte HC Spreewald

Vor dem Männerspiel bestreiten die HSG-Frauen ab 16 Uhr ihr Punktspiel in der Verbandsliga Süd. Hier geht es gegen die neu formierte Mannschaft des HC Spreewald. Dieser hatte in der vergangenen Saison sein Team überraschend zurückgezogen. Nun starten die Spreewälderinnen einen Neuanfang, wobei sie für die HSG-Frauen so etwas wie eine Wundertüte darstellen. Denn über diese Mannschaft ist bis auf ein Sponsorenfoto weder auf der Internetseite des Vereins noch der Facebook-Seite etwas zu finden. Demnach setzt sich der Kader aus vielen sehr jungen und einigen erfahrenen Spielerinnen zusammen.

HSG-Neu-Coach Tobias Hallert: "Es macht jetzt wenig Sinn, über diesen Gegner zu orakeln. Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und wollen diese Auftakt- Partie unbedingt für uns entscheiden. Wir haben viel trainiert und die Mädels haben gut mitgearbeitet. Das wollen wir unseren Fans natürlich auch zeigen."

Vor diesen beiden Hauptspielen gibt es noch drei Spiele der Jugendmannschaften. um 10 beziehungsweise 12 Uhr gleich zwei Derbys der weiblichen und männlichen C- Jugend gegen Rot-Weiß Friedland beziehungsweise HSV Frankfurt und ab 14.00 Uhr das Spiel der männlichen B-Jugend gegen den MTV Altlandsberg.