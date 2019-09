Kurt Kraske

Eisenhüttenstadt Die Freizeitmannschaft aus dem Ortsteil Diehlo hat das 13. Stadtteilturnier zwischen den Stadtfesten gewonnen. Zweiter wurde Vorjahressieger und Pokalverteidiger Ü 35 des Gastgebers FC Eisenhüttenstadt. Nach mehreren Absagen gekommen war die Ü 35 des FSV Dynamo, die den dritten Platz belegte. Erstmals dabei war eine Freizeitmannschaft aus Vogelsang mit Spielertrainer René Käthner. Sie erspielte sich den vierten Platz. Auf Platz fünf kam der Mitorganisator, die Freizeitmannschaft des 1. FC Fürstenberg, die mit Rainer Kraske den besten Torwart stellte. Bester Torschütze wurde Sebastian Böhme vom FC Eisenhüttenstadt.

Das Traditionsturnier war mit neun Mannschaften geplant. Leider konnte der Ortsteil Schönfließ – er wäre damit zum ersten Mal dabei gewesen – sowie auch die Mannschaft von ArcelorMittal aus personellen Gründen keine Mannschaft stellen. Die jeweils zweiten Vertretungen des 1. FC Fürstenberg und des FC Eisenhüttenstadt ud die Ü 50 des FC Eisenhüttenstadt hatten ähnliche Probleme.

Eröffnet wurde das Turnier durch Bürgermeister Frank Balzer. Die Siegermannschaft erhielt aus seiner persönlichen Schatulle eine Siegprämie von 50,00 Euro. Die Siegermannschaft investierte dieses Geld in Bier für alle Spieler.Weiterhin haben dieses Turnier die Bürgerstiftung von ArcelorMittal, die Firma Weerulin sowie etliche Helfer unterstützt. Als nächstes plant der 90 Mitglieder zählende 1. FC Fürstenberg am 15. November ab 18 Uhr ein Schlachtefest in der Stadionschänke, in die eine Informationsveranstaltung eingebettet ist.