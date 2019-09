ruh

Neumünster/Lüneburg Theresa Heger vom 1. KC Beeskow spielt am Wochenende mit der Brandenburgischen Auswahl im Bohlekegeln beim Ländervergleich von acht Nord- und Ost-Bundesländern in Neumünster.

Um sich dafür in Form zu bringen, hatte sie zuletzt in Lüneburg ein Freundschaftsturnier mit der Bundesliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hamburg absolviert. Und die aus Falkenberg stammende Keglerin zeigte vor der Konkurrenz aus der 1. Liga keinen Respekt, spielte sowohl in der Vorrunde als auch im Finale das beste Ergebnis für die Hamburger Damen und verhalf diesen zu Platz 6.

Obwohl Theresa Heger seit mittlerweile mehr als zwei Jahren in Hamburg wohnt, bleibt sie ihrem Beeskower Heimatverein weiterhin treu und hat bisher alle Angebote aus der 1. Bundesliga abgelehnt.

Zur Brandenburg-Auswahl für Neumünster gehören außerdem Lisa Völter (Turbine Eberswalde), Anke Neumann (KSV Altdöbern), Stefanie Herrmann (KC Glückauf Rüdersdorf) und Elisa Loichen vom SV Wellmitz. Außerdem dabei sind Berlin, Bremen und Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Gastgeber Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.