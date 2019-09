Christopher Kranich

Frankfurt Am Sonnabend beginnt für die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt die neue Brandenburgliga-Saison. Um 18 Uhr treffen sie in der heimischen Sporthalle an der Sabinusstraße auf den SV 63 Brandenburg-West.

Bei den Gästen aus der Havelstadt stand die Sommerpause ganz im Zeichen des Umbruchs. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Ostsee-Spree verließen über zehn Spielerinnen sowie das Trainerteam den Verein. Diese Abgänge wurden fast ausschließlich durch die eigene, gut ausgebildete A- und B-Jugend aufgefangen. Die Gäste sind daher sicher die große Unbekannte der Liga und sehr schwer einzuschätzen.

Kein Saisonziel ausgerufen

Ähnlich ungewiss ist auch der Leistungsstand der HSC-Frauen. Die Frankfurterinnen sind mit dem Weiterkommen im Landespokal zwar gut in die Pflichtspielsaison gekommen, jedoch ging es vor Wochenfrist gegen zwei unterklassige Gegner. Die Ergebnisse und das Weiterkommen waren für Trainer Michael Schuster in diesem Zusammenhang jedoch auch zweitrangig. Viel wichtiger waren nochmal zwei valide Tests vor dem Ligaauftakt.

Ein Saisonziel wurde offiziell nicht ausgerufen, da es sehr davon abhängt, wie der kleine Kader durch die Spielzeit kommt und wer zu den Spielen zur Verfügung steht. Umso wichtiger wird die Unterstützung der Zuschauer bei den Heimspielen sein. Immerhin belegte der HSC in der vergangenen Saison Platz 4 der Heimtabelle, wobei die Fans ein wichtiger Faktor waren.

"Der Gegner ist schwer einzuschätzen. Wir schauen daher ganz auf uns und wollen unsere Stärken aufs Parkett bringen. Wir hoffen, dass uns unsere Zuschauer zahlreich und laut unterstützen. Das hilft der Mannschaft enorm", betont Schuster.