Dankeschön mit Verneigung: Vorstandsmitglied Volkmar Radke (rechts) überreicht ein kleines Geschenk an Trainer Tomasz Chmiel. © Foto: Jörg Matthies

Jörg Matthies

Schwedt Es war ein bunter, zugleich hitziger Dankeschön- Abend, zu dem sich zahlreiche Mitglieder des Tanzsportclubs trafen. Die hochsommerlichen Außentemperaturen hatten auch das Foyer der Uckermärkischen Bühnen in einen "Backofen" verwandelt, sodass bei den Darbietungen der Sportler oder eigenen Tanzeinlagen kaum jemand vom Schweiß verschont geblieben sein dürfte.

"Unser Verein hat sich in den zurückliegenden Jahren einfach toll entwickelt. Mit diesem Abend möchten wir uns bei allen Anwesenden für ihre treue Mitgliedschaft, aber auch für die Leistungen bei Meisterschaften und insbesondere die herausragenden Tanzshows hier in Schwedt und auch in Putbus bedanken." Mit diesen Worten eröffnete der TSC-Vorsitzende Gerhard Hildebrandt den Sommernachtsball.

Hilfe und Unterstützung im Tanzsportbereich, beim Vorbereiten von Vereinsfeiern, aber auch die Top-Leistungen der sportlichen Aushängeschilder, die sich "als zielstrebige, ordentliche und erfolgreiche Schüler und Studenten in der Freizeit für den Tanzsport engagieren", würdigte der Vorstand. Das Dankeschön wurde auch übertragen an die Sponsoren des Vereins und an die MOZ, welche das Tun des TSC öffentlich präsent mache.

IG Sport und MOZ sagen Danke

Die sportliche Bilanz dieses Jahres bei Landesmeisterschaften: drei Gold- sowie je zwei Silber- und Bronzemedaillen.

Die Interessengemeinschaft Sport und die MOZ hatten den Vorschlag des Vereins gern angenommen, ihre rund zwei Jahrzehnte währende Tradition der Würdigung ehrenamtlich Engagierter an diesem Abend auch beim TSC fortzusetzen. Diesmal durfte Sandra Block Blumen, einen Gutschein und eine Urkunde entgegennehmen. "Seit 2006 ist sie Mitglied bei uns – seit dieser Zeit kümmert sie sich insbesondere um die Kleidung der auftretenden Paare. Sie näht, ändert und steht bei Auftritten hinter der Bühne. Eine tolle Sache", hatte der Vereinsvorstand in seinem Antrag formuliert. Nach Büfett und Auftritten, moderiert von Sarina Krüger, gab es bis nach Mitternacht Gelegenheit, sich als "Profi" oder "Amateur" auf der Tanzfläche auszutoben.

Am 17. September beginnen übrigens beim Verein im "Kosmonaut" zwei neue Kurse für jedermann ab 14 Jahren: Immer dienstags heißt es zunächst ab 18 Uhr "Latino-Solo-Tanz", ab 20.15 Uhr läuft ab diesem Tag der Grundkurs Tanzen Standard/Latein.