Siegmar Bessert

Eberswalde Eberswalde. Erstmals sind drei Finower Frauenteams im Regional- und Landesspielbetrieb dabei. Der TTC I (Vorjahr Platz 3) und II (Vorjahr Platz 5) starten wieder in der Oberliga Nord/Ost (5. Liga im Deutschen TTB) und wollen das gute Ergebnis der letzten Saison bestätigen. Da mit TTC Düppel und dem TSV Schwarzenbek die beiden Spitzenteams den Sprung in die Regionalliga Nord geschafft haben, ist der Kampf in der Spitze und im Tabellenkeller vollkommen offen.

Die meisten Teams treten mit einigen neuen Spielerinnen an. Neu beim Finower Verein ist das dritte Frauenteam, welches als Aufsteiger in die Verbandsoberliga Ost (6. Liga im DTTB) auch überregional im Einsatz ist. Ziel wird ein Mittelfeldplatz sein. Hier wird Ajax Köpenick versuchen, die direkte Rückkehr in die Oberliga Nord/Ost zu schaffen. Dabei werden alle drei Finower Teams total verändert in der Aufstellung in die Saison starten. Spielort der drei Frauenmannschaften ist die Heinz-Seeger-Halle.

Oberliga Nord/Ost

Füchse Berlin II, Niendorfer TSV, SC Poppenbüttel II, TTC Finow I, SV Friedrichsgabe, TTC Finow II, Eintracht Berlin, TTC Urania Bramfeld (N), SC Siemensstadt (N), SC Poppenbüttel III (N)

Verbandsoberliga Ost

SC Siemensstadt II, TSV Stahnsdorf I, Köpenicker SV Ajax, TTC Berlin Neukölln, I, TTC Finow III, Lichtenrader SC, Hellas Nauen, TSV Stahnsdorf II, SV BW Petershagen, TTC Berlin Neukölln III

TTC Finow I: Carolin Gragoll, Isabell Puskas, Annie Jordan, Alina Schön

TTC Finow II Chiara Baltus, Katrin Dornemann, Anka Mutke, Gabriele Kirsten

TTC Finow III: Carolin Mews, Claudia Petereit, Michelle Wutskowsky, Sophia Rudolph