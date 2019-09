Ricardo Steinicke

Bernau Bevor es am übernächsten Wochenende ernst wird und die Bernauer ProB-Basketballer zum Ligaauftakt mit einem Heimspiel gegen die SparkassenStars Bochum (21. September, 19 Uhr) in die neue Saison starten, zeigen sie sich an diesem Samstag zu einer Generalprobe in der Erich-Wünsch-Halle. Im Rahmen der feierlichen Saisoneröffnung wird es ein öffentliches Testspiel gegen die Baskets Wolmirstedt geben. Spielbeginn ist 18 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle.

Wie in den Vorjahren wird die Saisoneröffnung mit der Präsentation aller Jugendmannschaften gefeiert. In der Halbzeitpause werden die Mannschaften aus allen Jahrgängen einlaufen.