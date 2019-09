Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Da haben sich die Haus- und Grundstückseigentümer selbst ein Ei gelegt", kommentierte vor gut fünf Jahren Hennigsdorfs damalige die Abstimmungsniederlage, die die Abgeordneten der Verwaltung zur Sanierung der Fontanesiedlung verpasst hatten. Die Interessengemeinschaft Fontane­siedlung hatte über Wochen dafür getrommelt, dass die Abgeordneten die Sanierung nicht beschließen. Sie hatten Erfolg. Mit dem "selbst gelegten Ei" meinte Pauluhn damals, dass die Hausbesitzer eine irgendwann ohnehin nötige Straßensanierung nie wieder so preiswert wie im damaligen Jahr 2014 bekommen würden.

Was sie nicht ahnte: Fünf Jahre später gibt’s die neue Straße fast zum Nulltarif. Nachdem das Land Brandenburg die Anliegerbeiträge zum Straßenbau abgeschafft hat, muss aus privater Tasche nur noch für die Auffahrten zu den Grundstücken bezahlt werden. Daher äußert sich eine der damals aktiven Kämpfer gegen die Sanierung jetzt auch positiv zum Vorhaben der Stadt, die Fontanesiedlung 2020 zu erneuern. "Nachdem die Erschließungsbeiträge abgeschafft wurden, gibt es ja einen anderen Sachstand", argumentiert Anwohnerin Doreen Bock. Und noch etwas habe sich verändert: der Zustand der Straße. Während der Sperrung der Marwitzer Straße seien nicht nur ortskundige Pkw-Fahrer durch die Fontanesiedlung gefahren. Dazu sei der Bus- und Lkw-Verkehr gekommen.

Was wird erneuert?

Saniert werden Fahrbahn und Gehweg sowie die Beleuchtung zwischen Abzweig Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße. Alle zur Fontanesiedlung gehörenden Abzweigungen und Sackgassen sind nicht Teil des Plans. Auch die parallel verlaufende östliche Fahrbahn entlang der Hausnummern 2 bis 26 wird nicht angefasst. Hier werden nur die Lampen ausgetauscht.

Regelung des Radverkehr

Die vorhandenen Radwege werden entfernt. Eine separate Radspur wird es nicht mehr geben. Fahrradfahrer sollen die Fahrbahn nutzen. Ihnen steht aber der oben erwähnte Parallelweg zu Verfügung.

Ausbaustandards

Die Fahrbahn wird sechs Meter breit, davon dienen an einer Seite drei Meter als Fläche zum Parken. Westlich schließen sich an die Fahrbahn ein zwei Meter breiter Grünstreifen und ein mindestens 1,80 Meter breiter Gehweg an. In Höhe Schmelzersteg (Straßenaufweitung) und Weg zum Spielplatz Nord sind für Fußgänger Mittelinseln geplant.

Busverkehr

Wie schon 2014 verfolgt die Stadt das Ziel, die zurzeit einmal stündlich verkehrende Buslinie 809 durch die Fontanestraße zu führen. Haltestellen sind in Höhe Wegeverbindung zum Spielplatz Nord und an der Ecke Reinickendorfer Straße jeweils beidseitig vorgesehen. Die Linie wird weiter über die Reinickendorfer Straße (Haltestelle), Friedrich-Wolf-Straße (Haltestelle) und Hradeker Straße zur neuen Wendeschleife Rigaer Straße (nördlich von Edeka) geführt. Für die Haltestellen entfallen vor der Fontanesiedlung 31 bis 35 zirka 20 Parkplätze. Mit 24 neuen Stellflächen gibt es Ersatz vor den Hausnummern 13 bis 19.

Zeitraum der Sanierung

Verläuft die Ausschreibung erfolgreich, beginnen im März 2020 die Arbeiten für die neue Fernwärmeleitung. Die Stadtwerke müssen die Leitung im Zuge des Projekts Wärmedrehscheibe austauschen und mit dem Hennigsdorfer Fern­wärmenetz verknüpfen. Einen Monat später ist der Start für den Straßen- und Gehwegebau geplant. Ende November sollen alle Arbeiten beendet sein.

Baukosten

Im Rathaus wird mit Gesamtkosten von 1,65 Millionen Euro geplant. Auf die Grundstücksbesitzer umgelegt werden nur jene rund 10 000 Euro, die für den Bau der Zufahrten benötigt werden. Konkrete Zahlen sind erst nach der Ausschreibung erhältlich.