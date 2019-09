Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Keine Frage: Discounter bieten niedrigere Preise und ein breiteres Sortiment. Wie kann es trotzdem gelingen, Dorfläden zu erhalten oder sogar neue zu schaffen? Dieser Frage gingen etwa 20 Interessierte bei einer von der Kreisverwaltung initiierten Gesprächsrunde in Storkow nach. In Vorträgen gab es Erfahrungsberichte und Tipps für mögliche Organisationsmodelle.

Los ging es mit einem Erfahrungsbericht von einer Frau, die sich etabliert hat. Vor fünf Jahren eröffnete Annett Kühn in Storkow "Nettis Speisekammer". Ihr Geschäft befindet sich in einer Stadt, entspricht konzeptionell aber einem Dorfladen – und ist gleichzeitig mehr als nur das. Annett Kühn verwies auf die drei Standbeine, auf denen ihr Konzept beruht. Sie verkauft Lebensmittel aus der Region, bietet aber auch einen Imbiss an, außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Zwischen 30 und 60 Kunden habe sie am Tag, sagte sie auf Nachfrage aus der Runde. "Am Anfang hatte ich natürlich auch Sorge, ob es funktioniert", erzählte sie. "Aber irgendwann lief es."

Gleichzeitig verschwieg Annett Kühn auch nicht Probleme, mit denen sie zu kämpfen habe – zum Beispiel beim Einkauf ihrer Ware. "Ein Netzwerk wäre schön, um größere Mengen kaufen zu können." Zustande gekommen sei dies aber nicht. Zuletzt war Annett Kühn Einzelkämpferin, unterstützt nur von ihrem Mann. Die Personalsuche sei schwierig. Erst nach mehreren Monaten habe sie jetzt wieder eine Mitarbeiterin auf Minijob-Basis gefunden. "Manchmal habe ich bestimmt eine 60-Stunden-Woche. Aber ich habe meine Nische gefunden und Spaß", berichtete die Frau, die ihr Geschäft aus der Arbeitslosigkeit heraus gründete.

Mit Nettis Speisekammer bietet sie Nahversorgung und gleichzeitig auch einen Treffpunkt – genau diese beiden Dinge sind es, mit denen Dorfläden nach Ansicht von Moderator Oliver Kühne, im Landratsamt zuständig für Kreisentwicklung und Investitionsförderung, das Leben auf dem Land lebenswerter machen.

Alternativen zu Privatwirtschaft

Möglichkeiten, wie ein Dorfladen neu installiert und etabliert werden könnte, zeigte im Anschluss Wolfgang Gröll vom Dorfladen-Netzwerk auf. Er berichtete von zahlreichen erfolgreichen Beispielen aus Bayern, wo er schwerpunktmäßig tätig ist. In einem Fall sei dies sogar in einem 165-Einwohner-Örtchen gelungen. Wenn sich rein privatwirtschaftlich niemand finde, müsse man Alternativen untersuchen, empfahl er – möglich sei ein Betrieb durch die Kommune, durch soziale Träger wie Caritas oder Arbeiterwohlfahrt, eine Beteiligung von Bürgern und Mischmodelle aus diesen Varianten. "Vom Ehrenamt rate ich hingegen ab, wenn es langfristig funktionieren soll", sagte er.

Für die konkrete Gestaltung eines Dorfladens empfahl Gröll ein Drei-Säulen-Modell: regionale Produkte, Imbiss und Veranstaltungen – also exakt das Konzept, mit dem Annett Kühn in Storkow seit fünf Jahren Erfolg hat.

