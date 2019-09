Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Für eine grundlegende Reinigung von Schwanenteich, Elysiumteich und Wallgräben hat sich BVB/Freie Wähler in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung stark gemacht. "Dabei ist die abgelagerte Biomasse – insbesonderes das dort angesammelte Laub – zu entfernen", forderte die Fraktion um ihren Chef Thomas Strese.

Die Reinigung der Gräben von Laub sei jährlich nach Ende des herbstlichen Laubabwurfs zu wiederholen. Zugleich müssten die Einfassungen der Gehwege kontrolliert und gegebenenfalls repariert beziehungsweise umgestaltet werden, damit bei Regen kein Material mehr in die Teiche gespült werden, hieß es in dem Antrag von BVB/Freie Wähler.

Fraktionschef Thomas Strese schilderte am Mittwoch seine Beobachtungen. Einen "dichten Film von Blaualgen" hat er auf den Teichen ausgemacht. Die Algenblüte führe im Sommer sogar dazu, dass die Gewässer umkippen. "Das ist kein schöner Anblick und führt zudem zu einer erheblichen Geruchsbelästigung, was den Erholungswert des Parks dramatisch reduziert und auch dem Tourismus schadet", ist der Bernauer überzeugt. "Wir wollen nicht abwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist", erklärte Strese. Außerdem sei Bernau eine Stadt, die keineswegs zu den ärmsten gehöre und sich eine grundlegende Reinigung leisten durchaus leisten könne, glaubt er.

Zunächst hatte Stadtgärtner Jürgen Brinckmann in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die Wallgräben und auch die Teiche Ende der 1990er/Anfang der 2000er-Jahre zum ersten Mal überhaupt saniert worden waren. Eine vergleichbare Grundräumung hätte es bis dato in der Geschichte der Wallgräben nicht gegeben. Und eine solche sei auch nicht notwendig.

In den vergangenen Jahren habe es jeweils in den Frühjahrsmonaten mehrfach bedarfsgerechte Beräumungen durch den Wasser- und Bodenverband gegeben. "Diese Beräumungen werden selbstverständlich auch künftig erfolgen", versicherte Brinckmann. Und die Instandsetzungsarbeiten an den Parkwegen seien geplant, vorbereitet und würden in Abhängigkeit von den verfügbaren Geldern umgesetzt.

Bürgermeister André Stahl stellte am Mittwoch klar, der Aufwand sei riesig. "Die Teiche müssen tatsächlich ausgebaggert werden, wenn es zu einer Grundreinigung, wie Sie sie wollen, kommen soll", erklärte er BVB/Freie Wähler. Um die Kosten in ihrer Dimension deutlich zu machen, erzählte er: "Zurzeit sanieren wir gerade den Teich in Börnicke. Dafür haben wir 650 000 Euro als 100-prozentige Förderung vom Naturfonds erhalten."

Warnung vor Schnellschüssen

Der Bündnisgrüne Jonathan Etzold warnte vor "Schnellschüssen". Besser sei eine Vor-Ort-Begehung, um die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen, findet er. Auch Stahl mahnte die Stadtverordneten: "Überlegen Sie sehr genau, ob Sie schon jetzt so gewaltige Finanzmittel aus dem Haushalt 2020 binden wollen!"

"Und wenn wir hier noch lange diskutieren, kriegt jeder eine Harke in die Hand, um die Blätter aus den Teichen zu harken", beendete Horst Werner (Bündnis für Bernau) die Debatte. Vom BVB-Antrag blieb am Ende übrig, dass Wallanlagen und Teiche regelmäßig gereinigt werden sollen. Die Pflege des Parks ist ohnehin ein Geschäft der laufenden Verwaltung.