Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel Kopfsteinpflaster, Altbauten aus der Gründerzeit und der große Dresdener Platz – das ist Altberesinchen, der einstige Szene-Kiez. Aber auch ein hoher Leerstand, wenig Gastronomie im Vergleich zu früher und vermüllte Ecken gehören zum Straßenbild. Da wäre doch eine Wiederbelebung des Altstadtteils angebracht.

Genau das verfolgt Anja Millow mit dem Projekt "KiezKönner – gemeinsam stark für Altberesinchen". Die Quartiersmitarbeiterin präsentierte am Donnerstagabend die Ergebnisse ihrer Kiezgespräche, die sie mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und Hausbesitzern führte. Gut 40 Zuhörer lauschten und diskutierten im Innenhof von "Königs Fritze" das Projekt.

"Innerhalb der dreijährigen Laufzeit sollen vorhandene Netzwerke in Altberesinchen gestärkt werden", erklärt Millow. Ziel des Projektes sei es auch, neue Akteure mit vorhandenen Netzwerken zu bündeln, also Hilfe zur Selbsthilfe. Um die Probleme und Wünsche zu eruieren, erstellte Millow einen Fragebogen, den sie in Vor-Ort-Gesprächen und per E-Mails beantworten ließ.

Dabei fiel ihr auch das ärgste Problem auf: Leerstand im Gewerbe. Gründe dafür seien städtebaulich-funktionale Mängel, ein schlechter Zugang zu einzelnen Läden, fehlende Kaufkraft, unzureichende Vermarktung. Millow will den Leerstand in einer Datenbank erfassen, zusammen mit Ladenbesitzern und Anwohnern neue Ideen entwickeln, die zu Neugründungen führen sollen.

Ihre Umfrage bestätigte: 78 Prozent der Befragten möchten neue oder alte Geschäftsideen – wie einen Biergarten, einen Irish Pub oder einen Fleischer, um das Kiez-Flair wieder mehr herauszukitzeln. Denn viele fühlten sich benachteiligt. "Wir hier ‚oben’ und das Zentrum dort ‚unten’" – diese Unterscheidung und die klare Abgrenzung der Kiez-Bewohner vom Rest Frankfurts hörte die Quartiersmitarbeiterin oft. "Vielleicht kann das Stadt-Marketing hier auch wieder mehr Energie reinstecken", schlägt Anja Millow vor.

"Viele sehen unseren Kiez zu kritisch", meint eine Bewohnerin. Die Leute müssten bloß das Angebot an Gastronomie auch wahrnehmen. Der Kiez habe doch alles, auch kleine Geschäfte. Sie verstehe nicht, warum nur 44 Prozent mit dem Erscheinungsbild von Altberesinchen zufrieden seien. "Es liegt an uns allen, wir müssen nur mit anpacken", sagt ihr Sitznachbar. Auffällig ist, dass sich viele mehr öffentliche Veranstaltungen wünschen, nämlich 90 Prozent der Befragten. Ein Kleinkunstfestival, mehr Nachbarschaftsfeste oder ein Wochenmarkt sind Vorschläge.

Helfer für AGs gesucht

Nach über 30 Folien Vortrag hatten sich die Gäste ihr Pausenessen verdient. Bei Couscous, Humus oder Bouletten mit Kartoffelsalat wurde weiter über den Altstadtkiez geplaudert. "Jetzt geht es an die Gründung der Arbeitsgruppen", sagt Millow. Für die AGs "Sauberer Kiez", "Veranstaltungen", "Werbegemeinschaft" und "Wochenmarkt" werden noch Freiwillige gesucht.