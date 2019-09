Marco Marschall

Parlow Eine Premiere wird es nicht an diesem Sonnabend auf der neuen überdachten Terrasse auf dem Eiskeller am Kranichspeicher von Parlow. Seit zwei Monaten ist der Überbau fertig. Wie Peter Westphal, Vorsitzender des Fördervereins Kranichdorf Parlow, berichtet, habe man dort schon zusammen gesessen. Am Sonnabend soll es trotzdem nochmal einen Richtspruch geben. Schließlich wurden seitens der Gemeinde Friedrichswalde 30 000 Euro in den Bau investiert, der den Kranichspeicher für Gäste noch attraktiver machen soll. Das Haus, das im Obergeschoss ein Kranichinformationszentrum und derzeit Ausstellungen zweier Tierfotografen beherbergt, verfügt unten über einen Saal zum Feiern. Die Nachfrage könnte nun nochmal steigen. An diesem Sonnabend wollen die Parlower das Areal allerdings für sich nutzen.

In alle Winde verstreut

Dafür gibt es zwei Anlässe: der Förderverein feiert 20-jähriges Bestehen und es kommt zum vierten Parlowertreffen. Dabei kommen nicht nur die heutigen Einwohner zusammen, sondern auch jene, die einst im Kranichdorf lebten und mittlerweile in alle Winde verstreut sind. "Köln, Schweiz, Insel Borkum", zählt Peter Westphal nur einige Orte auf, in die er Einladungen verschickt hat. Insgesamt 300 Adressen. Natürlich hätten nicht alle zugesagt. Zusammen mit den heutigen Parlowern rechnet der Verein mit ungefähr 150 Gästen.

Jeder zahlt einen Obolus von zehn Euro. Es gibt ein gemeinsames Buffet. Die Gemeinde Friedrichswalde unterstützt die Feier im Ortsteil mit 2000 Euro. "Dafür nochmal schönen Dank", sagt Westphal. Die letzte Zusammenkunft von ehemaligen und aktuellen Bewohnern liege schon vier Jahre zurück. "Wir wollen versuchen, dass wir das jetzt alle zwei Jahre machen", sagt der Vereinsvorsitzende, der den runden Geburtstag in eigener Sache nicht unerwähnt lassen möchte. Westphal ist der vierte Vorsitzende des nun 20 Jahre alten Kranichdorfvereins und leitet diesen seit fünf Jahren. Vor ihm hatten Matthias Herrmann, Petra Sturmat und Jutta Senften den Hut auf.

Erhalt des Speichers

Westphal war von Anfang an dabei im Verein, dessen Ziel seit je her der Erhalt des alten Speichers im Zentrum des Dorfes war. Eine Million D-Mark seien einst ins Objekt gesteckt worden, das, nach der Wende der Gemeinde zugeordnet, zwar keine Ruine war, aber doch stark sanierungsbedürftig. Gemeinsam mit zwei Biologen aus den alten Bundesländern sei ein Konzept erarbeitet worden, um die Förderung fürs Objekt abzugreifen. Dabei spielten dem Sackgassendorf die Vögel des Glücks in die Karten. 40 Kranichbrutpaare wurden rund um den Ort schon gezählt. Gute Argumente für ein Besucherzentrum. "Das Dach war undicht, aus der Deckenkonstruktion mussten zwei komplette Balken ausgetauscht werden", erinnert sich Peter Westphal. Auch das Umfeld am Speicher habe zum Ende der DDR grausam ausgesehen. Mittlerweile kann sich das Objekt sehen lassen, das fortwährend immer wieder renoviert wurde.