Jörg Matthies

Schwedt Die Abgeordneten haben am Donnerstagabend den Weg geebnet für einen Hotelneubau am Alten Markt. Sie beauftragten in nichtöffentlicher Sitzung den Bürgermeister, die entsprechenden Verträge zum Grundstücksverkauf vorzubereiten.

Fast die Hälfte des öffentlichen SVV-Teils beanspruchte dieses Thema, das seit seiner ersten Präsentation in der MOZ im Juni zu heftigen Für- und Wider-Diskussionen in der Stadt führt. Kann man eine Millionen-Investition und eine Aufwertung der touristischen Attraktität eigentlich ablehnen?, fragen die einen. Wie kann man nur das Bollwerk mit einem solchen Kasten zustellen wollen, der sich am Ende vielleicht noch nicht mal rechnet?, hielten die anderen dagegen.

Beide Seiten der Argumenta-tion prallten bei der Sitzung bereits in der Einwohnerfragestunde erneut aufeinander. Während Vertreter beispielsweise von PCK, ubs und Asklepios Klinikum als klare Fürsprecher argumentierten, stellten andere Einwohner erneut die Frage, ob man mit dem Neubau nicht die vorhandene Hotel-Struktur in der Stadt kaputt mache, vielleicht eine Invest-­ruine riskiere und überhaupt den schönen Platz verschandele.

Eröffnung für 2023 avisiert

Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe hatte ihrerseits eine Pro-Argumentationskette vorbereitet. Beispielsweise verglich sie Schwedt mit Neuruppin: Beide Städte hätten um die 30 000 Einwohner – in Neuruppin gebe es 17 Hotels mit 9000 Betten, in Schwedt derzeit 450 Betten inklusive Pensionen. Von etwa einer Millionen Uckermark-Übernachtungen entfielen im Vorjahr ganze 67 000 auf Schwedt. Viele potentielle Veranstaltungen wie große Konferenzen könnten bislang wegen fehlender Hotelkapazitäten nicht stattfinden, sagte sie. Bürgermeister Jürgen Polzehl hatte zuvor von einer rund 20-jährigen unveränderten Hotellandschaft in der Stadt gesprochen.

Dirk Nasner, Kaufmännischer Leiter des potentiellen Hotel-Investors KOHA, erhielt ebenfalls Rederecht. Er warb für das Haus, das zwischen "150 und 220 Zimmer" haben werde, auch mit den Worten: "Ein so tolles Projekt geht nur in der Gemeinschaft mit den Bürgern, weil wir unter anderem mit Einheimischen ja auch die neuen Arbeitsplätze besetzen wollen." Er kündigte ein Hotel im gehobenen 4-Sterne-Standard mit Spa-Bereich an, das bisherige Angebote in der Stadt ergänzen, aber nicht verhindern würde.

Nachfragen zur Auslastung, zur genaueren Kostenkalkulation, dem nachhaltigen Bauen, zu Parkplätzen und anderem kamen aus dem Auditorium. Nasner und sein mit anwesender Architekt verwiesen darauf, dass es dafür Präzisierungen geben werde, wenn die erste Voraussetzung rea­lisiert sei: der Grundstückskauf. Mit diesem beschäftigen sich die Parlamentarier danach im nichtöffentlichen Teil. Dem lag überraschend noch ein Antrag der Linken-Fraktion vor, den Beschluss auf Dezember zu vertagen, weil wenige Tage vor der SVV ein Alternativprojekt des jetzigen Turm-Hotel-Betreibers für einen eigenen Neubau bekannt geworden war. Das Stadtparlament lehnte den Eilantrag ab und beschloss mehrheitlich, den Grundstücksverkauf an die KOHA in die Wege zu leiten.

Der Investor stellte in Aussicht, das Hotel im ersten Halbjahr 2023 eröffnen zu wollen. "Die Stadt wird jetzt konkreter die Dinge verhandeln und dann auch immer wieder offensiv in die Öffentlichkeit gehen", sagte Annekathrin Hoppe am Freitag.