Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ein Jugend- und ein Nachbarschaftszentrum sind in Bernau am Grenzweg entstanden. Rund eine Million Euro hat die Stadt Bernau in das neue Gebäude investiert. Träger der Einrichtung ist der Verein Frischluft Barnim. Der Standort am Rand des Wohngebiets Rutenfeld steht zugleich für das Zusammenwachsen von Bernau und Ladeburg, wie Bürgermeister André Stahl (Linke) sagte.

Es ist bereits der dritte Standort, den der Träger Frischluft in Bernau betreut. Von den vor knapp 20 Jahren noch sehr beengten Verhältnissen verbesserten sich mit jedem Wechsel die Bedingungen. Am Grenzweg ist das eingeschossige Jugend- und Stadtteilzentrum "Frischluft" mit 324 Quadratmetern auf einem mehr als 5000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden. Es verfügt über sechs Räume und zwei Büros. Von dem Umzug an den Grenzweg profitiert auch die Kita am bisherigen Standort an der Sachtelebenstraße, die dort jetzt auch über etwas mehr Platz verfügt.

Mit dem ersten Tag nach den Sommerferien hatte der Jugendclub seinen Betrieb am neuen Standort aufgenommen. Die Außenanlagen können zwar noch nicht genutzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Auch die Innenräume werden gegenwärtig noch eher provisorisch genutzt, die Möbel werden in der nächsten Woche vervollständigt, wie der Barnimer Frischluft-Vorsitzende Ricardo Steinicke sagte. Dennoch herrscht bereits ein reger Betrieb. Bis zu den Herbstferien ist die Einrichtung vorerst montags bis freitags von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet.

"Im Frühjahr wird es sicher auch eine richtige Sause für die Jugendlichen geben", wie André Stahl ankündigte. Bernau habe das Geld gern für den Neubau investiert, in dem die Menschen aus der Umgebung ihre Freizeit verbringen können. Frischluft habe seit sehr vielen Jahren gezeigt, dass er eine erfolgreiche Arbeit leistet.

Einige Anwohner haben die Einladung von Frischluft zu einem Besuch gleich wahrgenommen und sich das Haus mit Holzkonstruktion angesehen. Der linke Flügel dient der offenen Jugendarbeit mit Bewegungs- und Kreativraum. Der Musikraum hat seine besondere Bewandtnis: "Aktuell lernen bei uns 45 Kinder und Jugendliche Gitarre, Schlagzeugunterricht kommt noch hinzu", sagt Karsten Fischer, der die Einrichtung seit vielen Jahren leitet. Besonders freut ihn, dass einige Eltern bereits ehrenamtliche Unterstützung angeboten haben, so zum Beispiel, wenn im Jugendklub gekocht wird. Im sozialpädagogischen Bereich gibt es anderthalb Stellen, die von der Stadt finanziert werden.

Projekte mit Schulen

Im rechten Flügel des Neubaus befindet sich neben der Küche der Veranstaltungsraum. Er steht als Nachbarschaftstreff zur Verfügung. Er wird auch von den Jugendlichen genutzt – ein- bis zweimal die Woche für die Projektarbeit mit den Schulen – doch darüber hinaus ist er frei, beispielsweise für Veranstaltungen mit Eltern zu verschiedenen Themenabenden.